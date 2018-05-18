Вылетел в кювет Renault Logan с мертвым водителем в Бердске

Житель Бердска умер за рулем по дороге в микрорайоне Белокаменном Бердска. В дороге у него случился сердечный приступ, реанимировать водителя не удалось. Когда мужчине стало плохо, его машину вынесло сперва на встречную полосу, а затем в кювет.
Инцидент произошел в пятницу, 18 мая, недалеко от дома №1 по ул. Кристальной. 50-летний мужчина потерял сознание за рулем и его Renault Logan резко, но на малой скорости, выехал на встречную полосу, а затем съехал в кювет и остановился.
«К нам поступила информация, что водитель Renault Logan управляет автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Туда был направлен экипаж ДПС, который прибыв на место, выяснил, что с водителем случился сердечный приступ», – рассказали в отделе пропаганды ГИБДД.
Очевидцы сообщили, что мужчине за рулем попытались оказать первую помощь врачи, приехавшие на вызов к другому пациенту. Его пытались реанимировать в течение 20 минут, но мужчина скончался, не приходя в сознание. Прибывшие на место по вызову госавтоинспекторов работники «скорой» констатировали смерть. Жена погибшего сообщила сотрудникам ГИБДД, что он недавно выписался из больницы, где находился с сердечным приступом.
По информации АвтоБердска, погиб таксист таксопарка «Спринт».
— Видать не долечили, — говорят соседи. — Он жил здесь в микрорайоне, похоже ехал на обед.
Судя по всему, если первопричиной аварии стал сердечный приступ, то он случился у водителя сразу после поворота с ул. Лунной на Кристальную, который расположен неподалёку. По словам очевидцев, «Рено» медленно выехал на «встречку» и, съехав в кювет в районе остановки общественного транспорта, остался практически не повреждённым.
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недавно выписался из больницы и тут же за руль.Бедный мужик с такой женой
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Сейчас пенсионный возраст поднимут все будем куветах
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а причем здесь пенсионный возраст? Вообще то и сейчас мужчины выходят на пенсию в 60 лет.А вот после больницы за руль,работая сутками-это или от отчаяния или бежал из дома
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