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В похищении 450 млн рублей у Эрмитажа подозревают замминистра культуры РФ

Жилище задержанного Григория Пирумова, где прошли обыски, само похоже на музей. Ему инкриминируют мошенничество в составе ОПГ.(ФОТО)

18.05.2018 Фото: СКР Один комментарий

В похищении 450 млн рублей у Эрмитажа подозревают замминистра культуры РФ

Обыски в квартире подозреваемого замминистра

Задержан бывший заместитель Министра культуры России Григорий Пирумов, обвиняемый в мошенничестве, сообщила сегодня, 18 мая, официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Главным управлением по расследованию особо важных дел СК РФ по материалам ФСБ России возбуждено и расследуется уголовное дело о мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ) по факту хищения не менее 450 млн рублей, выделенных на строительство комплекса зданий и фондохранилища ФГБУК «Государственный Эрмитаж».

К совершению преступления причастны бывшие заместитель министра культуры РФ Григорий Пирумов, директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики Министерства культуры Борис Мазо и фактический руководитель Группы компаний «Роспан» Никита Колесников.

Пирумову и Колесникову уже предъявлено обвинение и следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

По данным следствия, фигуранты уголовного дела организовали заключение государственного контракта без реального намерения его исполнить. При этом большая часть полученных в качестве аванса денежных средств была перечислена в подконтрольные им организации.

В рамках расследования следователями совместно с сотрудниками ФСБ России 16-17 мая проведены обыски, в том числе по месту жительства подозреваемых. Пирумов и Колесников задержаны.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление обстоятельств преступления и всех лиц, причастных к его совершению.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Хотелось бы поподробней узнать в какой из политических партий состоял этот обвиняемый.
    К той же, что и его непосредственный начальник — святой красноборец с выносом тела Ленина из Мавзолея?

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