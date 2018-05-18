Пирогами накормили и. о. министра ЖКХ довольные ремонтом двора жители Бердска

Впервые с визитом в качестве и.о. министра ЖКХ и Новосибирской области посетил Бердск Денис Архипов. Вместе с депутатами Законодательного собрания Зоей Родиной и Татьяной Есиповой он проконтролировал ремонт дворов по программе «Формирование комфортной городской среды». Комиссию сопровождали мэр Бердска Евгений Шестернин, начальник УЖКХ Владимир Захаров, спикер горсовета Валерий Бадьин и другие представители бердской власти.

Первый объект — двор дома №35 по ул. Ленина. Здесь подрядчик сделал брак. Из-за разуклонки вода стекает во двор и здесь образуются лужи. До 1 июля подрядчик устранит недоделки, рассказал Евгений Шестернин.

Автор видео Галина Панчева



— У нас большую помощь при общественном контроле оказывают члены городской общественной палаты, — отмечает Владимир Захаров.

Когда ремонтировали дворы по программе комфортной среды, общественники каждый вторник выезжали на объекты и работали с утра до вечера. Вели большую работу с жителями, со старшими по домам.

— Ваше участие очень важно в проекте, вы являетесь мостиком, связующим для общения с жителями. Просто у власти за текущими вопросами не всегда это получается. Вы и контролируете процессы, — обратился к председателю бердской общественной палаты Марине Щербеневой Архипов.

Владимир Захаров отметил, что двору дома №35 по ул. Ленина не повезло с подрядчиком. За дефект подрядчик получил штраф 1 млн 750 тыс. рублей. Ему включили пеню по полной программе — 5 млн 700 тыс. рублей, рассказал начальник УЖКХ. Достаточно жестко обошлись и со стройконтролем — заплатили 30%.

Автор видео Галина Панчева



Во дворе дома №174 по ул. Островского комиссию ждали жители. Рядом с будущей спортплощадкой. Когда у них поинтересовались, будут ли востребованы спортивные снаряды, ответили утвердительно.

— Если молодежь не будет заниматься, мы сами будем заниматься, — смеялись пенсионерки.

Жители говорили о том, что хотят еще сделать на свободном пространстве большую детскую площадку.

— Нам еще здесь хорошую дорожку сделать надо, — добавили бердчане.

Когда у жителей спросили, чем они довольны после ремонта двора, они разом ответили: всем.

— Дорога у нас хорошая и парковки, раньше было, как после бомбежки.

Автор видео Галина Панчева



Спортплощадку во дворе дома №32 по ул. Рогачева вовсю обживали ребятишки. Один из них кричал, что ему нравится здесь заниматься, другой, плотненький мальчишка, сказал, что худеет и скоро станет спортсменом.

На въезде во двор дома №130 по ул. Красная Сибирь случился курьез. Как только автомобили остановились, шатающийся возле шлагбаума в стельку пьяный асоциальный тип с высоты своего роста рухнул на землю. Бедолагу оттащили в сторонку и вызвали скорую.

Старшая по дому Клавдия Борисовна встретила гостей с целым блюдом горячих пирогов. Все их с удовольствием отведали.

— Все нам нравится. Не нравится не может, потому что наш дом — самый многострадальный. Нас выкидывали из программы. Я благодарна бесконечно Евгению Анатольевичу (Шестренину, — прим. ред.), если бы не он, то нас в программе не было бы, — с волнением говорила Клавдия Борисовна.

— Много лет были проблемы с благоустройством? — поинтересовался Архипов.

— С того времени, как сдали дом. У нас даже не было твердого покрытия. Мы жили практически в болоте, подвалы топило. То что мы сейчас имеем — это невероятно. И людям я благодарна за то, что долго терпели, — рассказала Клавдия Борисовна.

И. о. министра ЖКХ и энергетики подвел итог ревизии бердских дворов.

— Мы начинаем совместно с коллегами из «Единой России», народного фронта объезд и осмотр тех объектов, которые выполнялись по проекту «Комфортная городская среда». Завершались уже в осенний период. Для нас это очень важно, потому что вопросы по благоустройству выполняются на улице, и качество зависит от температуры воздуха. Мы уже посмотрели ряд объектов. Был выезд в Татарск. Там есть ряд существенных замечаний. Подрядные организации устраняют дефекты. Когда они будут устранены, мы повторно приедем и посмотрим, что же сделано. Бердск — второй населенный пункт, куда мы приехали. В осень ушли восемь объектов. Что удалось увидеть здесь, первая проблема, которая фиксировалась, и о которой мы много говорили, это ул. Ленина, 35. Там, где по разуклонке были проблемы и скапливалась вода, там есть сроки по устранению этих замечаний. Технология устранения определена. Это будет отведено в определенную точку в ливневую канализацию. Завершение будет в июле. Мы приедем и посмотрим, как это будет. Что касается всего остального, то мы видим: не был установлен спортивный инвентарь, сейчас он почти весь установлен. Видим, что одну из площадок используют дети. С жителями пообщались — они воспринимают положительно. Что касается качества выполненных работ. По асфальту пока серьезных дефектов мы не обнаружили. Сразу нужно сказать, что предстоит еще много работы. Потому что те работы, которые выполнены, они, конечно, не завершают полный цикл. Где-то мы видели, что надо дорожку делать или планировку территорий. По качеству пока замечаний серьезных нет, — отметил Денис Архипов.

По словам и. о. министра ЖКХ и энергетики, в 2018 году проект по комфортной среде стартует уже в июне. Около 650 млн рублей пойдет на благоустройство территорий Новосибирской области.