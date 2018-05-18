ФСБ и Росгвардия проверят паспорт безопасности торговых объектов Бердска

Замминистра минпромторга Новосибирской области Константин Савлюков на круглом столе по вопросам предпринимательства, который прошел в Бердске 17 мая, рассказал о требованиях к паспорту безопасности торгового объекта.

Такой документ скоро должен быть у каждого магазина, площадью более 500 кв. метров — по действующему законодательству. Паспорт будет отражать антитеррористическую защищенность объекта.

— Министерство сформирует перечень объектов подлежащих обследованию. Правообладателям объектов, которые будут в этом списке, направят уведомления. На основании этого уведомления правообладатели обязаны создать комиссию для обследования их объектов. В комиссию войдут представители УФСБ, МЧС, Росгвардии и представители местной администрации. Комиссия должна быть создана в течении 30 дней и в результате ее работы составляется акт обследования объекта. На основании этого акта делаются выводы, составляется план по устранению нарушений и правообладатель изготавливает паспорт безопасности торгового объекта. На его оформление тоже дается 30 дней. После этого срока, также не позднее 30 дней, паспорт согласовывается с УФСБ, МЧС, Росгвардией и уполномоченным органом. После оформления всех необходимых документов в течении трех лет уполномоченные органы могут производить плановые проверки, — объяснил Савлюков.

После доклада чиновника сразу повысился градус обсуждений. Так один из бердских бизнесменов поставил под сомнение процедуру создания комиссии:

— То есть собственник должен найти знакомого прокурорского, найти знакомого милиционера, найти знакомого… Затем собрать их всех в одно место в один день, потом товарищ из ФСБ скажет: «Этот выход должен быть закрыт», товарищ из МЧС скажет: «Этот выход должен быть открыт».

На что Константин Николаевич возразил:

— Знакомого никого не надо находить, всё это будет выложено — все контактные телефоны взаимодействия с ФСБ, МЧС. И в один день их собирать не нужно, не надо утрировать. Поэтому все вместе и собираемся, и если будут разногласия составим соответствующий акт.

Несмотря на споры, очевидно, что власть и бизнес ищут контакты и находят их.