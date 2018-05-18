ФСБ и Росгвардия проверят паспорт безопасности торговых объектов Бердска

Константин Савлюков выступил на круглом столе с участием бердских предпринимателей
Замминистра минпромторга Новосибирской области Константин Савлюков на круглом столе по вопросам предпринимательства, который прошел в Бердске 17 мая, рассказал о требованиях к паспорту безопасности торгового объекта.
Такой документ скоро должен быть у каждого магазина, площадью более 500 кв. метров — по действующему законодательству. Паспорт будет отражать антитеррористическую защищенность объекта.
— Министерство сформирует перечень объектов подлежащих обследованию. Правообладателям объектов, которые будут в этом списке, направят уведомления. На основании этого уведомления правообладатели обязаны создать комиссию для обследования их объектов. В комиссию войдут представители УФСБ, МЧС, Росгвардии и представители местной администрации. Комиссия должна быть создана в течении 30 дней и в результате ее работы составляется акт обследования объекта. На основании этого акта делаются выводы, составляется план по устранению нарушений и правообладатель изготавливает паспорт безопасности торгового объекта. На его оформление тоже дается 30 дней. После этого срока, также не позднее 30 дней, паспорт согласовывается с УФСБ, МЧС, Росгвардией и уполномоченным органом. После оформления всех необходимых документов в течении трех лет уполномоченные органы могут производить плановые проверки, — объяснил Савлюков.
После доклада чиновника сразу повысился градус обсуждений. Так один из бердских бизнесменов поставил под сомнение процедуру создания комиссии:
— То есть собственник должен найти знакомого прокурорского, найти знакомого милиционера, найти знакомого… Затем собрать их всех в одно место в один день, потом товарищ из ФСБ скажет: «Этот выход должен быть закрыт», товарищ из МЧС скажет: «Этот выход должен быть открыт».
Бизнесмены сомневаются в возможности созвать комиссию
На что Константин Николаевич возразил:
— Знакомого никого не надо находить, всё это будет выложено — все контактные телефоны взаимодействия с ФСБ, МЧС. И в один день их собирать не нужно, не надо утрировать. Поэтому все вместе и собираемся, и если будут разногласия составим соответствующий акт.
Несмотря на споры, очевидно, что власть и бизнес ищут контакты и находят их.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10
Долбануться можно с наших «защитников». Копите деньги на очередные аферы власти
4 1