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Разрушенный бетонный коллектор канализации заменили на пластиковый в Бердске

У жителей многоквартирных домов на ул. Рогачева исчезнет постоянный фекальный запах.

18.05.2018 Автор: Слава Душин Фото: Славы Душина 2 коммент.

Разрушенный бетонный коллектор канализации заменили на пластиковый в Бердске

Плановые работы по замене коллектора на ул. Рогачева

Сегодня, 18 мая, заменили одну из двух труб, отводящих канализационные стоки жилых домов по улице Рогачева в Бердск.

Александр Алексеенко, заместитель директора КБУ по строительству, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» о ремонтных работах на коллекторе.

Разрушенный бетонный коллектор канализации заменили на пластиковый в Бердске

Заменили одну из труб коллектора на улице Рогачева

— У Рогачева, 20 находится канализационная напорная станция. Это аварийный коллектор, там сейчас работает компания-подрядчик. Он проводит регламентированные строительно-монтажные работы по замене напорной канализации. Срок окончания работ не позже конца июня, — рассказал Александр Алексеенко.

По словам одного из рабочих, который не стал называть своего имени, сегодня заменили участок коллектора на выходе из здания канализационной станции в сторону очистных сооружений. Старый бетонный сегмент заменили на новый — пластиковый, более долговечный.

Происходит запланированная замена коллектора на участке от напорной станции по направлению к очистным сооружениям.

 «Курьер. Среда. Бердск» сообщал о «фекальном апокалипсисе», как прозвали ситуацию с коллектором жители улицы Рогачева.


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    Сама КНС воняет так что ОГОГО!!!!!!!! :( :( :( :(

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  2. Медвепут

    Чё врете второй конец этой замененной трубы торчит в частном секторе не куда не присоединенный,лежит в яме весь в глине и дождевой воде:-D

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