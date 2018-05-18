Разрушенный бетонный коллектор канализации заменили на пластиковый в Бердске

Сегодня, 18 мая, заменили одну из двух труб, отводящих канализационные стоки жилых домов по улице Рогачева в Бердск.

Александр Алексеенко, заместитель директора КБУ по строительству, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» о ремонтных работах на коллекторе.

— У Рогачева, 20 находится канализационная напорная станция. Это аварийный коллектор, там сейчас работает компания-подрядчик. Он проводит регламентированные строительно-монтажные работы по замене напорной канализации. Срок окончания работ не позже конца июня, — рассказал Александр Алексеенко.

По словам одного из рабочих, который не стал называть своего имени, сегодня заменили участок коллектора на выходе из здания канализационной станции в сторону очистных сооружений. Старый бетонный сегмент заменили на новый — пластиковый, более долговечный.

Происходит запланированная замена коллектора на участке от напорной станции по направлению к очистным сооружениям.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал о «фекальном апокалипсисе», как прозвали ситуацию с коллектором жители улицы Рогачева.