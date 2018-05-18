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Путин: На гособоронзаказ выделили 1,5 трлн рублей на 2018 год

Большинство контрактов уже заключено. ВС должны получить свыше 160 единиц авиационной техники, 10 боевых кораблей, 14 космических комплексов.

18.05.2018 Фото: Кремлин.ру Нет комментариев

Путин: На гособоронзаказ выделили 1,5 трлн рублей на 2018 год

Владимир Путин наблюдает за армейскими учениями

По линии Минобороны на Гособоронзаказ в этом году выделено 1,5 трлн рублей, большинство контрактов уже заключены. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, открывая очередное совещание с руководством Минобороны и предприятий ОПК, передает ТАСС.

«В 2018 году по линии Минобороны на Гособоронзаказ было выделено почти 1,5 трлн рублей, сумма весьма значительная, и эти ресурсы должны быть использованы максимально рационально, — сказал он. — Большинство контрактов уже заключено».

Путин пояснил, что в соответствии с этими контрактами Вооруженные силы РФ должны получить свыше 160 единиц авиационной техники, 10 боевых надводных кораблей, 14 космических комплексов. Он добавил, что арсеналы общего назначения будут пополнены 500 единицами ракетно-артиллерийского вооружения танков и бронемашин.

Как прежде, по словам президента, самое серьезное внимание планируется уделять воздушно-космическим силам, причем это касается и авиационной техники, и средств ПВО, ПРО и космических систем, в том числе предназначенных для обеспечения связи, навигации и различных видов разведки. «В авиационные части должны поступить новые самолеты оперативно-тактической авиации Су-34, Су-35С, Су-30СМ, а также современные ударные вертолеты Ми-28, Ми-35М и Ка-52.

«Продолжится вооружение зенитно-ракетных частей на новейшие системы С-400 и комплексы «Панцирь-С», — добавил президент.

Путин обратился к командующему ВКО и руководству ведущих предприятий ОПК с просьбой подробно доложить о том, как решаются поставленные задачи, все ли идет по плану.

Владимир Путин напомнил исполнителям гособоронзаказа о персональной ответственности за срыв сроков поставок. «Обращаю внимание, что на всех исполнителях лежит персональная ответственность строго соблюдать как сроки изготовления оружия и техники, так и утвержденный график поставок», — сказал он.

По мнению президента, понимание этой ответственности позволит поддержать набранные за последние годы высокие темпы перевооружения армии и флота.

Глава государства заявил, что разработка перспективных систем вооружения в РФ, превосходящих зарубежные аналоги, остается в приоритете, а от НИИ и конструкторских бюро ждут прорывных технологических решений.

«Среди приоритетов — продолжение разработок перспективных систем вооружения, которые должны превосходить лучшие зарубежные образцы, ждем от конструкторских бюро и НИИ прорывных, нестандартных, эффективных, технологических и инженерных решений», — сказал Путин.

Такие решения, по словам главы государства, призваны позволить сократить время и затраты на создание и внедрение нового оружия при росте его качества.


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