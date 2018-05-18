Бланки ответов на ЕГЭ будут сканировать прямо в пунктах приема экзаменов в Бердске

Для участия в основном периоде проведения единого государственного экзамена, который пройдёт в Новосибирской области с 28 мая по 2 июля 2018 года, зарегистрировано порядка 14 тысяч выпускников. О готовности региона к проведению экзаменов и об итогах досрочного периода проведения ЕГЭ рассказал на пресс-конференции 17 мая и. о. министра образования Новосибирской области Сергей Федорчук

«Регион полностью готов к основному периоду проведения экзаменов. Проверена техническая готовность оборудования, проведены обучающие мероприятия для работников пунктов проведения экзаменов, учителей и участников экзаменов, родительские собрания. Главным нововведением экзаменационной кампании 2018 года станет применение технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов непосредственно в аудиториях и сканирование бланков ответов участников во всех пунктах проведения экзамена. Затем данные по защищенным каналам связи будут отправлены в региональный центр обработки информации», — подчеркнул Сергей Федорчук.

По-прежнему наиболее популярными для сдачи предметами по выбору остаются обществознание (выбрали 62% участников), физика (22%), история (23%), биология (21%), информатика и ИКТ (19%) и химия (11%).

В досрочном периоде ЕГЭ, который проходил с 21 марта по 11 апреля, приняли участие около 600 человек. В том числе 512 – выпускники прошлых лет. Всего для проведения экзаменов в досрочный период в Новосибирской области было организовано три пункта в городе Новосибирске. На всех экзаменах использовались технологии печати полного комплекта контрольных измерительных материалов в аудиториях ППЭ и сканирования бланков ответов участников в штабе ППЭ.

В проведении ЕГЭ было задействовано 176 работников и 22 общественных наблюдателя из числа студентов НГПУ. Кроме того, еще 55 студентов НГПУ привлечены в качестве онлайн-наблюдателей, осуществляющих видеонаблюдение через портал «Смотри ЕГЭ», в том числе в Ситуационно-информационном центре в досрочный и основной периоды. Выпускники прошлых лет традиционно сдают экзамены по обязательным предметам с целью улучшить их результаты (русский язык – 294 человека, математика профильного уровня — 262). Самыми популярными предметами по выбору стали обществознание, история, биология.

«В целом досрочный период ЕГЭ в Новосибирской области прошел в штатном режиме, на высоком организационном уровне, уже получены и проанализированы первые результаты. Доля сдавших русский язык с высоким результатом составила 34,4 %. Высокий результат ребята получиил на экзаменах по английскому языку — 21,3 %, немецкому языку – 50%. 15,6% сдали профильную математику с высоким результатом, физику – 17,6%. Также выпускниками прошлых лет получены три стобалльных результата: по русскому языку, по физике, по информатике и ИКТ», — отметил Сергей Федорчук.