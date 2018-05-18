КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам двухкомнатную
Продам НАДЕЖДА " ВАШ РУССКИЙ ДОМ" 813 772 2321
Продам 1-ю квртиру в центре!
Продам 1-ю квартиру! (2-я студия)
Продам квартиру 8-913-481-64-14 Мария
Продам 3-ю в центре
Продам 1-ую квартиру в Молодежном!
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

За 4 млн отремонтируют крышу поликлиники в Бердске

Домработниц и нянь обяжут платить взносы на медицину и пенсию

Нет серьезных замечаний по качеству ремонта дворов у и. о. министра ЖКХ в Бердске

СК снова обратится в суд по делу о махинациях с землей начальника отдела МВД по Бердску Сергея Проценко

ОПГ обворовывала детей-сирот в Новосибирской области и на Кузбассе

Мэр Бердска: Транспортная развязка у вокзала должна отражать интересы жителей

В пионеры примут коммунисты школьников Новосибирска

Трамп просит Германию не поддерживать «Северный поток-2»

По решению суда ремонтируют дорогу между поселками Бердска

Матвиенко: Повышать пенсионный возраст постепенно в течение 10 лет

Последние комментарии

Май 2018
M T W T F S S
« Apr    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  


Бланки ответов на ЕГЭ будут сканировать прямо в пунктах приема экзаменов в Бердске

Там же будут печатать полный комплект экзаменационных материалов. Новосибирская область готова к старту основного периода ЕГЭ.

18.05.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Бланки ответов на ЕГЭ будут сканировать прямо в пунктах приема экзаменов в Бердске

28 мая стартует основной этап ЕГЭ

Для участия в основном периоде проведения единого государственного экзамена, который пройдёт в Новосибирской области с 28 мая по 2 июля 2018 года, зарегистрировано порядка 14 тысяч выпускников. О готовности региона к проведению экзаменов и об итогах досрочного периода проведения ЕГЭ рассказал на пресс-конференции 17 мая и. о. министра образования Новосибирской области Сергей Федорчук

«Регион полностью готов к основному периоду проведения экзаменов. Проверена техническая готовность оборудования, проведены обучающие мероприятия для работников пунктов проведения экзаменов, учителей и участников экзаменов, родительские собрания. Главным нововведением экзаменационной кампании 2018 года станет применение технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов непосредственно в аудиториях и сканирование бланков ответов участников во всех пунктах проведения экзамена. Затем данные по защищенным каналам связи будут отправлены в региональный центр обработки информации», — подчеркнул Сергей Федорчук.

По-прежнему наиболее популярными для сдачи предметами по выбору остаются обществознание (выбрали 62% участников), физика (22%), история (23%), биология (21%), информатика и ИКТ (19%) и химия (11%).

В досрочном периоде ЕГЭ, который проходил с 21 марта по 11 апреля, приняли участие около 600 человек. В том числе 512 – выпускники прошлых лет. Всего для проведения экзаменов в досрочный период в Новосибирской области было организовано три пункта в городе Новосибирске. На всех экзаменах использовались технологии печати полного комплекта контрольных измерительных материалов в аудиториях ППЭ и сканирования бланков ответов участников в штабе ППЭ.

В проведении ЕГЭ было задействовано 176 работников и 22 общественных наблюдателя из числа студентов НГПУ. Кроме того, еще 55 студентов НГПУ привлечены в качестве онлайн-наблюдателей, осуществляющих видеонаблюдение через портал «Смотри ЕГЭ», в том числе в Ситуационно-информационном центре в досрочный и основной периоды. Выпускники прошлых лет традиционно сдают экзамены по обязательным предметам с целью улучшить их результаты (русский язык – 294 человека, математика профильного уровня — 262). Самыми популярными предметами по выбору стали обществознание, история, биология.

«В целом досрочный период ЕГЭ в Новосибирской области прошел в штатном режиме, на высоком организационном уровне, уже получены и проанализированы первые результаты. Доля сдавших русский язык с высоким результатом составила 34,4 %. Высокий результат ребята получиил на экзаменах по английскому языку — 21,3 %, немецкому языку – 50%. 15,6% сдали профильную математику с высоким результатом, физику – 17,6%. Также выпускниками прошлых лет получены три стобалльных результата: по русскому языку, по физике, по информатике и ИКТ», — отметил Сергей Федорчук.


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Бланки ответов на ЕГЭ будут сканировать прямо в пунктах приема экзаменов в Бердске За 4 млн отремонтируют крышу поликлиники в Бердске Домработниц и нянь обяжут платить взносы на медицину и пенсию

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Покупать много - выгодно!
RBT.ru- интернет -магазин бытовой техники и электроники
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика