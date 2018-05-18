За 4 млн отремонтируют крышу поликлиники в Бердске
Домработниц и нянь обяжут платить взносы на медицину и пенсию
Нет серьезных замечаний по качеству ремонта дворов у и. о. министра ЖКХ в Бердске
СК снова обратится в суд по делу о махинациях с землей начальника отдела МВД по Бердску Сергея Проценко
ОПГ обворовывала детей-сирот в Новосибирской области и на Кузбассе
Мэр Бердска: Транспортная развязка у вокзала должна отражать интересы жителей
В пионеры примут коммунисты школьников Новосибирска
Трамп просит Германию не поддерживать «Северный поток-2»
По решению суда ремонтируют дорогу между поселками Бердска
Матвиенко: Повышать пенсионный возраст постепенно в течение 10 лет