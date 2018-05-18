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За 4 млн отремонтируют крышу поликлиники в Бердске

В начале июня пройдет аукцион по выбору подрядчика для ремонта кровли бывшей химзаводской больницы. Строителям запрещено шуметь в определенные часы.

18.05.2018 Автор: Денис Стреж Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

За 4 млн отремонтируют крышу поликлиники в Бердске

Бывшую МСЧ-129 переделывают под поликлинику

На сайте госсзакупок 14 мая размещен аукцион на поиск подрядчика для ремонта крыши одного из корпусов горбольницы, расположенном в Бердске по адресу: ул. Пушкина, 172.

В контракте оговаривается время, в которое строители не должны работать с шумным инструментом. Вредные шумовые воздействия, нарушающие покой пациентов в помещении, а также на территории медицинского учреждения, запрещаются с 15.00 до 17.00, в соответствии с регламентом работы медицинского учреждения.

Работы должны быть произведены минимальным количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха.

Гарантийный срок на выполненные по контракту работы составляет 5 лет с даты подписания акта приемки выполненных работ. Если в течении этого времени будут найдены недостатки, то подрядчик должен своими силами и за свой счет их устранить.

Общая сумма контракта 3 823 098 рублей.


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