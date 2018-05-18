Нет серьезных замечаний по качеству ремонта дворов у и. о. министра ЖКХ в Бердске

Проверили дворы, отремонтированные по программе «Комфортная среда», и. о. министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов совместно с представителями депутатского корпуса 18 мая в Бердске.

Комиссия побывала по адресам: ул. Ленина, 35, Островского, 174, Рогачева, 32, Красной Сибири, 130.

Автор видео Галина Панчева



В целом и. о. министра ЖКХ и энергетики Денис Архипов остался доволен состоянием отремонтированных дворов. К асфальтовому покрытию не было нареканий. Денис Николаевич отметил, что предстоит выполнить еще много работы.

— По качеству пока серьезных замечаний нет, — акцентировал Денис Архипов.