Домработниц и нянь обяжут платить взносы на медицину и пенсию

Самозанятых граждан намерены обязать делать выплаты в Пенсионный фонд и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. Это следует из плана работы правительства по легализации работающих на себя россиян, который сформировал Минюст («Известия» ознакомились с документом). В Минэкономразвития считают, что платежи с самозанятых можно взимать в автоматическом режиме с каждой трансакции.

Минюст подготовил законопроект о самозанятых, установив в документе критерии отнесения граждан к этой категории. Документ разработан по поручению президента России Владимира Путина. Ведомство предложило поправки в закон «О занятости населения в РФ». В них сказано, что самозанятые граждане — физические лица, самостоятельно на свой риск осуществляющие деятельность, направленную на систематическое получение дохода.

При этом подобная работа должна совершаться в свободное время от исполнения обязанностей по трудовому договору. Также граждане не должны быть зарегистрированными в качестве ИП. Виды поддержки, которые предусмотренны для работающих, на самозанятых распространяться не будут. В правительстве подготовят особые меры поддержки для этой категории граждан.

В пояснительной записке к закону подчеркивается, что в целях определения правовых последствий статуса самозанятых потребуется внести изменения в другие законодательные акты. В том числе в Налоговый и Трудовой кодексы. В НК обозначат специальные процедуры налогового учета и администрирования самозанятых граждан, а также порядок уплаты ими страховых взносов в Пенсионный фонд России (ПФР) и Федеральный фонд обязательного медстрахования (ФФОМС). Плюс к этому определят размер подобных выплат. Никаких обязанностей по выплатам в Фонд социального страхования установлено не будет, следует из документа. Подготовкой поправок займутся Минфин, Минтруд и Минэкономразвития.

Минфин предлагает продлить налоговые каникулы для самозанятых россиян

В Минюсте «Известиям» рассказали, что законопроект с критериями определения самозанятых согласован с ведомствами и вскоре его направят в правительство. В Минфине отметили, что вопрос уплаты страховых взносов самозанятыми гражданами и их размера еще прорабатывается. Ранее ведомство уже предлагало установить для самозанятых специальный налог в 3–6% от дохода в зависимости от того, кому оказываются услуги. Это могло коснуться тех граждан, чей доход составит около 10 млн рублей в год.

В Минэкономразвития отметили, что принципиально важным является удобство и простота регулирования для самозанятых. Поэтому такие граждане должны делать один платеж, который уже в последующем распределят между бюджетом и внебюджетными фондами. В настоящее время рассматривается несколько вариантов реализации этого решения, включая возможность автоматического исчисления размера платежа с каждой трансакции, отметили в ведомстве.

В Минтруде на запрос «Известий» о том, каким может быть размер отчислений в фонды для самозанятых, не ответили. В ПФР и ФФОМС не обозначили свои позиции по размерам этих взносов.

Уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей Борис Титов сказал «Известиям», что вывод из тени самозанятых возможен только в том случае, если условия, выдвинутые государством, покажутся им интересными и действительно приемлемыми. По его мнению, любые попытки что-то «перемудрить» не увенчаются успехом.

— Самозанятым нужен недорогой патент по 46 видам деятельности, включающий в себя соцвзносы — примерно 20 тыс. рублей в год. Никакой отчетности, — отметил он.

Фрилансеры смогут платить налог через мобильное приложение

Первый замруководителя Аналитического центра при правительстве Владислав Онищенко согласен, что наиболее разумно сделать для самозанятых патенты, чтобы это был единый периодический платеж.

— Но здесь есть риски, что самозанятые, которые находятся в тени сейчас, не захотят из нее выходить. В этом случае должны быть какие-то бонусы, чтобы человек сам захотел легализоваться, — пояснил Владислав Онищенко.

Сейчас взносы во внебюджетные фонды за сотрудников платит работодатель. Их размер — 30% от заработной платы. 22% из них идет на взносы в ПФР, еще 5,1% — в Фонд обязательного медицинского страхования. Оставшиеся средства направляются в Фонд социального страхования. Неработающий человек имеет право на бесплатную медицину. Если же у гражданина нет трудового стажа, то он сможет получать только социальную пенсию, которая ежегодно индексируется. Женщинам она начинает выплачиваться с 60 лет, а мужчинам с 65 лет. Размер социальной пенсии в 2018 году составляет 9062 рубля, сказано на сайте ПФР.

Между тем правительство намерено внести поправки в КоАП, которые исключат деятельность самозанятых из незаконной предпринимательской деятельности. То есть легализовавшимся гражданам, работающим на себя, не будет грозить действующий сейчас штраф по ст. 14.1 «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации» в 2 тыс. рублей.