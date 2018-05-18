КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам двухкомнатную
Продам НАДЕЖДА " ВАШ РУССКИЙ ДОМ" 813 772 2321
Продам 1-ю квртиру в центре!
Продам 1-ю квартиру! (2-я студия)
Продам квартиру 8-913-481-64-14 Мария
Продам 3-ю в центре
Продам 1-ую квартиру в Молодежном!
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

За 4 млн отремонтируют крышу поликлиники в Бердске

Домработниц и нянь обяжут платить взносы на медицину и пенсию

Нет серьезных замечаний по качеству ремонта дворов у и. о. министра ЖКХ в Бердске

СК снова обратится в суд по делу о махинациях с землей начальника отдела МВД по Бердску Сергея Проценко

ОПГ обворовывала детей-сирот в Новосибирской области и на Кузбассе

Мэр Бердска: Транспортная развязка у вокзала должна отражать интересы жителей

В пионеры примут коммунисты школьников Новосибирска

Трамп просит Германию не поддерживать «Северный поток-2»

По решению суда ремонтируют дорогу между поселками Бердска

Матвиенко: Повышать пенсионный возраст постепенно в течение 10 лет

Последние комментарии

Май 2018
M T W T F S S
« Apr    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  


ОПГ обворовывала детей-сирот в Новосибирской области и на Кузбассе

Осиротевших детей похищали, чтобы завладеть их имуществом. В одно производство объединено 15 уголовных дел.

18.05.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

ОПГ обворовывала детей сирот в Новосибирской области и на Кузбассе

СК передал дело в суд

В Новосибирске завершено расследование уголовного дела по обвинению в похищении и вымогательстве денежных средств, сообщил сегодня, 18 мая, региональный СКР.

Первым отделом по расследованию особо важных дел  Следственного комитета РФ по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении группы лиц по обвинению в похищении и вымогательстве, а также по ряду других статей Уголовного кодекса.

По версии следствия, в период до декабря 2015 года 26-летний мужчина создал организованную группу лиц с целью незаконного обогащения путём систематического совершения умышленных тяжких и особо тяжких преступлений на территории Новосибирска, Новосибирской и Кемеровской областях, направленных на незаконное завладение имуществом и денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В период времени с конца декабря 2015 года по февраль 2017 года, 26-летний мужчина, совместно с 9 участниками, как в составе организованной преступной группы, так и в составе группы лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений совершили 18 тяжких и особо тяжких преступлений направленных на незаконное завладение имуществом и денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе связанных с похищением потерпевших и незаконным лишением их свободы. В качестве потерпевших по уголовному делу признаны 5 лиц.

В ходе предварительного следствия в одном производстве с уголовным делом соединены 15 уголовных дел, возбуждённых по фактам совершения преступлений, направленных на незаконное завладение имуществом и денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сопряжённых с незаконным лишением свободы и похищением потерпевших.

Расследование уголовного дела представляло особую сложность, выразившейся в доказывании вины каждого участника преступления, уголовно-правовой квалификации их действий, количества обвиняемых и потерпевших, количества эпизодов преступной деятельности, объективной сложности проведения следственных действий и оперативно – розыскных мероприятий в криминальной среде, длительного производства судебных экспертиз, их большого количества, необходимости их последовательного проведения.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением после вручения копий обвиняемым будет направлено в суд для рассмотрения по существу.


Похожие записи

Тэги:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Бланки ответов на ЕГЭ будут сканировать прямо в пунктах приема экзаменов в Бердске За 4 млн отремонтируют крышу поликлиники в Бердске Домработниц и нянь обяжут платить взносы на медицину и пенсию

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Покупать много - выгодно!
RBT.ru- интернет -магазин бытовой техники и электроники
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика