ОПГ обворовывала детей-сирот в Новосибирской области и на Кузбассе

В Новосибирске завершено расследование уголовного дела по обвинению в похищении и вымогательстве денежных средств, сообщил сегодня, 18 мая, региональный СКР.

Первым отделом по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении группы лиц по обвинению в похищении и вымогательстве, а также по ряду других статей Уголовного кодекса.

По версии следствия, в период до декабря 2015 года 26-летний мужчина создал организованную группу лиц с целью незаконного обогащения путём систематического совершения умышленных тяжких и особо тяжких преступлений на территории Новосибирска, Новосибирской и Кемеровской областях, направленных на незаконное завладение имуществом и денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В период времени с конца декабря 2015 года по февраль 2017 года, 26-летний мужчина, совместно с 9 участниками, как в составе организованной преступной группы, так и в составе группы лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений совершили 18 тяжких и особо тяжких преступлений направленных на незаконное завладение имуществом и денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе связанных с похищением потерпевших и незаконным лишением их свободы. В качестве потерпевших по уголовному делу признаны 5 лиц.

В ходе предварительного следствия в одном производстве с уголовным делом соединены 15 уголовных дел, возбуждённых по фактам совершения преступлений, направленных на незаконное завладение имуществом и денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сопряжённых с незаконным лишением свободы и похищением потерпевших.

Расследование уголовного дела представляло особую сложность, выразившейся в доказывании вины каждого участника преступления, уголовно-правовой квалификации их действий, количества обвиняемых и потерпевших, количества эпизодов преступной деятельности, объективной сложности проведения следственных действий и оперативно – розыскных мероприятий в криминальной среде, длительного производства судебных экспертиз, их большого количества, необходимости их последовательного проведения.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением после вручения копий обвиняемым будет направлено в суд для рассмотрения по существу.