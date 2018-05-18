Трамп просит Германию не поддерживать «Северный поток-2»…

Президент США Дональд Трамп настаивает, чтобы Германия отозвала разрешение на строительство «Северного потока-2» на своей территории. Об этом сообщает Ъ со ссылкой на Wall Street Journal.

По словам собеседников WSJ, в апреле господин Трамп посоветовал канцлеру Германии Ангеле Меркель отказаться от поддержки «Северного потока-2». В обмен США обещали начать переговоры о новом торговом соглашении с ЕС.

Власти Германии выдали разрешение на строительство «Северного потока-2» 31 января 2018 года. В начале марта Союз охраны природы Германии вместе с Всемирным фонд дикой природы подали иск против строительства газопровода в территориальных водах страны. Несмотря на иск, оператор проекта Nord Stream 2 AG уже начал подготовительные работы на морском участке.

Nord Stream 2 еще предстоит получить разрешения на строительство в Швеции и Дании. В компании отмечают, что эта процедура «идет по графику».