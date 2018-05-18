КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам двухкомнатную
Продам НАДЕЖДА " ВАШ РУССКИЙ ДОМ" 813 772 2321
Продам 1-ю квртиру в центре!
Продам 1-ю квартиру! (2-я студия)
Продам квартиру 8-913-481-64-14 Мария
Продам 3-ю в центре
Продам 1-ую квартиру в Молодежном!
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

За 4 млн отремонтируют крышу поликлиники в Бердске

Домработниц и нянь обяжут платить взносы на медицину и пенсию

Нет серьезных замечаний по качеству ремонта дворов у и. о. министра ЖКХ в Бердске

СК снова обратится в суд по делу о махинациях с землей начальника отдела МВД по Бердску Сергея Проценко

ОПГ обворовывала детей-сирот в Новосибирской области и на Кузбассе

Мэр Бердска: Транспортная развязка у вокзала должна отражать интересы жителей

В пионеры примут коммунисты школьников Новосибирска

Трамп просит Германию не поддерживать «Северный поток-2»

По решению суда ремонтируют дорогу между поселками Бердска

Матвиенко: Повышать пенсионный возраст постепенно в течение 10 лет

Последние комментарии

Май 2018
M T W T F S S
« Apr    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  


Трамп просит Германию не поддерживать «Северный поток-2»

В обмен США обещали Меркель начать переговоры о новом торговом соглашении с ЕС.

18.05.2018 Фото: Википедия Один комментарий

Трамп просит Германию не поддерживать «Северный поток 2»

Эпатажный миллиардер Дональд Трамп опередил Хиллари Клинтон

Президент США Дональд Трамп настаивает, чтобы Германия отозвала разрешение на строительство «Северного потока-2» на своей территории. Об этом сообщает Ъ со ссылкой на Wall Street Journal.

По словам собеседников WSJ, в апреле господин Трамп посоветовал канцлеру Германии Ангеле Меркель отказаться от поддержки «Северного потока-2». В обмен США обещали начать переговоры о новом торговом соглашении с ЕС.

Власти Германии выдали разрешение на строительство «Северного потока-2» 31 января 2018 года. В начале марта Союз охраны природы Германии вместе с Всемирным фонд дикой природы подали иск против строительства газопровода в территориальных водах страны. Несмотря на иск, оператор проекта Nord Stream 2 AG уже начал подготовительные работы на морском участке.

Nord Stream 2 еще предстоит получить разрешения на строительство в Швеции и Дании. В компании отмечают, что эта процедура «идет по графику».


Похожие записи

Тэги:
Персоны:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Бланки ответов на ЕГЭ будут сканировать прямо в пунктах приема экзаменов в Бердске За 4 млн отремонтируют крышу поликлиники в Бердске Домработниц и нянь обяжут платить взносы на медицину и пенсию

(1) Комментарий

  1. Аноним

    Трамп просит Германию не поддерживать «Северный поток-2»…

    Меркель: — А ты германское золото вренешь обратно в Германию?

    Thumb up 0 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Покупать много - выгодно!
RBT.ru- интернет -магазин бытовой техники и электроники
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика