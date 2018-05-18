По решению суда ремонтируют дорогу между поселками Бердска

Дорога к бердскому поселку Светлому все никак не найдёт себе хозяина. То есть, номинально, хозяин есть — дорога находится на земле Барышевского сельсовета Новосибирского района. Однако принадлежность к сельсовету не способствует хорошему состоянию дороги. Из-за количества выбоин на один погонный метр качество дороги местные жители характеризуют одним словом — безобразное.

«Курьер. Среда. Бердск» писал ранее, что житель Бердска Александр Волошин уже несколько лет добивается от Барышевского сельсовета нормального ухода за дорогой.

Напомним, что совсем недавно Александр Андреевич одержал маленькую победу над чиновничьим бездействием. 25 апреля государственная инспекция дорожного надзора провела проверку состояния дороги.

Результатом этой проверки стало предписание на ликвидацию повреждений покрытия проезжей части на всем протяжении дороги. Позднее суд обязал администрацию Новосибирского района отремонтировать дорогу между поселками Новым и Светлым.

Процесс ремонта дорожного полотна по решению суда в течение пары дней наблюдал один из читателей «Курьер. Среда. Бердск» Юрий Симоненко.

Автор видео Юрий Симоненко



Автор видео Юрий Симоненко



Автор видео Юрий Симоненко



Александр Волошин поделился впечатлениями от технологии такого «ремонта».

— Вчера был сильный дождь, а сегодня (17 мая — прим. ред.) они послали рабочих, которые кладут асфальт прямо в воду. И технологию они не соблюдают абсолютно. Обещали туда пригнать компрессор, чтобы из ям выдувать пыль и грязь. А они взяли «ветродуйку», которой листья с газонов сдувают, на плечо повесили и ходят, дуют на дорогу. И вот он (Юрий Симоненко, автор видеороликов — прим. ред.) подошел к рабочим, сделал им замечание, так они его просто послали! — возмутился Волошин.

Существенные претензии у него есть и к самим рабочим, которые делают «ремонт». По его словам, эти рабочие никак не могут ремонтировать дороги.

— Те, кто сегодня занимается ремонтом дороги, ООО «ТУЛЗ», они вообще никак не относятся к ремонту дорог. Это новокузнецкая компания, они торгуют строительным инструментом. Как они сюда попали — большая загадка… До них была фирма «Сибирские дороги». И я подозреваю, что из-за того, что на ООО «Сибирские дороги» возникло очень много нареканий, они подсунули подставную фирму, — предположил Александр Андреевич.

Как бы то ни было, предписание инспекции и решение суда выполняются. Дорогу ремонтируют. Продержатся ли эти «заплатки» хотя бы до конца месяца, Волошин обещал сообщить.