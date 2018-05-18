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В пионеры примут коммунисты школьников Новосибирска

В день создания пионерской организации руководители регионального отделения КПРФ повяжут детям красные галстуки в самом центре столицы Сибири — на площади Ленина.

18.05.2018 Фото: КПРФ Нет комментариев

В пионеры примут коммунисты школьников Новосибирска

Генсек КПРФ Геннадий Зюганов принимает детей в пионеры

В субботу, 19 мая, на площади Ленина пройдет торжественный прием школьников Новосибирска в пионеры. Об этом в пятницу рассказали «Курьер. Среда. Бердск» в пресс-службе регионального отделения КПРФ.

-В День пионерии депутаты-коммунисты разных уровней, а также секретари Новосибирского обкома КПРФ повяжут пионерские галстуки сотням ребят из разных районов города, — сообщили коммунисты.

Прием в пионеры стал уже  традицией КПРФ в Новосибирске. Как и в прошлом году, торжественное событие состоится в самом центре города в 13.00.


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