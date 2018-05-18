В пионеры примут коммунисты школьников Новосибирска

В субботу, 19 мая, на площади Ленина пройдет торжественный прием школьников Новосибирска в пионеры. Об этом в пятницу рассказали «Курьер. Среда. Бердск» в пресс-службе регионального отделения КПРФ.

-В День пионерии депутаты-коммунисты разных уровней, а также секретари Новосибирского обкома КПРФ повяжут пионерские галстуки сотням ребят из разных районов города, — сообщили коммунисты.

Прием в пионеры стал уже традицией КПРФ в Новосибирске. Как и в прошлом году, торжественное событие состоится в самом центре города в 13.00.