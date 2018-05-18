Матвиенко: Повышать пенсионный возраст постепенно в течение 10 лет

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предлагает не политизировать вопрос о повышении в РФ пенсионного возраста и считает целесообразным повышать его плавно, на полгода в течение 10 лет.

«Не надо никому прятать голову в песок, надо с нашими гражданами открыто говорить и откровенно: вопрос о повышении пенсионного возраста встал в повестку дня, стал актуален, это сделали все государства европейские, все страны СНГ, кроме России», — заявила она в четверг, отвечая на вопросы журналистов, передает ТАСС.

По мнению Матвиенко, принимая решение по этой проблеме, «надо не эмоционально реагировать, не политизировать этот вопрос, а исходить из экономической логики, социальной логики и разумности». В этом контексте она напомнила, что нынешний уровень возраста выхода на пенсию был установлен в 1930-е годы, и с тех пор произошли существенные изменения в уровне жизни населения. «Надо объективно подойти к этой теме», — призвала спикер СФ.

При этом она призвала «успокоить людей» и объяснить им, что повышение пенсионного возраста «не произойдет ни указом, ни приказом, ни законом, который напишет, что с 1 января 2019 года все будут выходить на пенсию в 60 или 63 года».

«Я считаю, что это должен быть очень плавный, спокойный переходный период, [надо] растянуть вопрос поднятия пенсионного возраста на 10 лет и каждый год повышать на полгода пенсию для мужчин и для женщин», — предложила Матвиенко, пояснив, что таким образом «только через 10 лет выйти на уже иные сроки выхода на пенсию». Иными словами, по словам спикера, «если будет принято решение поднять пенсионный возраст для женщин до 60 лет, хотя это надо обсуждать, то только через 10 лет наступит пенсионный возраст в 60 лет».

«Но делать это [повышать пенсионный возраст] необходимо», — резюмировала она.

Ранее о необходимости повышения пенсионного возраста в РФ заявлял председатель правительства Дмитрий Медведев. По его словам, подобное решение необходимо, однако его нужно принимать «аккуратно, взвешенно, исходя из готовности человека продолжить работу, наличия у него сил и здоровья, изменений в корпоративном законодательстве, законодательстве о труде». Он также подчеркнул, что кабмин подготовит свои предложения в ближайшее время и внесет их на рассмотрение Госдумы.

В настоящее время мужчины в России выходят на пенсию в 60 лет, женщины — в 55.