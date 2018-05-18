Матвиенко: Повышать пенсионный возраст постепенно в течение 10 лет

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предлагает не политизировать вопрос о повышении в РФ пенсионного возраста и считает целесообразным повышать его плавно, на полгода в течение 10 лет.
«Не надо никому прятать голову в песок, надо с нашими гражданами открыто говорить и откровенно: вопрос о повышении пенсионного возраста встал в повестку дня, стал актуален, это сделали все государства европейские, все страны СНГ, кроме России», — заявила она в четверг, отвечая на вопросы журналистов, передает ТАСС.
По мнению Матвиенко, принимая решение по этой проблеме, «надо не эмоционально реагировать, не политизировать этот вопрос, а исходить из экономической логики, социальной логики и разумности». В этом контексте она напомнила, что нынешний уровень возраста выхода на пенсию был установлен в 1930-е годы, и с тех пор произошли существенные изменения в уровне жизни населения. «Надо объективно подойти к этой теме», — призвала спикер СФ.
При этом она призвала «успокоить людей» и объяснить им, что повышение пенсионного возраста «не произойдет ни указом, ни приказом, ни законом, который напишет, что с 1 января 2019 года все будут выходить на пенсию в 60 или 63 года».
«Я считаю, что это должен быть очень плавный, спокойный переходный период, [надо] растянуть вопрос поднятия пенсионного возраста на 10 лет и каждый год повышать на полгода пенсию для мужчин и для женщин», — предложила Матвиенко, пояснив, что таким образом «только через 10 лет выйти на уже иные сроки выхода на пенсию». Иными словами, по словам спикера, «если будет принято решение поднять пенсионный возраст для женщин до 60 лет, хотя это надо обсуждать, то только через 10 лет наступит пенсионный возраст в 60 лет».
«Но делать это [повышать пенсионный возраст] необходимо», — резюмировала она.
Ранее о необходимости повышения пенсионного возраста в РФ заявлял председатель правительства Дмитрий Медведев. По его словам, подобное решение необходимо, однако его нужно принимать «аккуратно, взвешенно, исходя из готовности человека продолжить работу, наличия у него сил и здоровья, изменений в корпоративном законодательстве, законодательстве о труде». Он также подчеркнул, что кабмин подготовит свои предложения в ближайшее время и внесет их на рассмотрение Госдумы.
В настоящее время мужчины в России выходят на пенсию в 60 лет, женщины — в 55.
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Дама на самом деле рассказывает, что МЫ россияне, которые к слову в среднем получают значительно меньше китайцев, получаем слишком много. Надо ещё меньше. Значительно меньше.
Платить за пенсию надо дольше. Получать эту пенсию — лишнее.
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Эта дама думает, что те, кому до пенсии осталось 10 и более лет, очень обрадуются плавности.
Вспоминается притча:
» Жил да был однажды человек, который решил отрубить своей собаке хвост.
Нет, он был незлой. Даже добрый. И решил не отрубать ей весь хвост сразу – собаке ведь будет жаль сразу и целиком его потерять. И человек начал отрубать ей хвост по кусочкам. Отрубит один кусочек, когда собака оправится от потери – ещё кусочек…
Но где-то на середине хвоста человека начала мучить совесть. Он решил – а может, не надо так? Может, сумеет он примириться с хвостом, и будет собака жить такая, какая она есть?
И он начал пришивать ей хвост обратно. Опять, по кусочку.
Пришивал, пришивал. А потом вдруг понял, что всё-таки не может. И снова стал отрубать…»
Отсюда: http://www.proza.ru/2013/04/29/1023
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Да всё правильно,76% оказались всему виной
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Специально для сытой Матвиенко сообщаем.В Польше с 1 октября 2017 года в правительстве поступили наоборот.
То есть понизили пенсионный возраст для своих граждан на 7 лет — до 60 лет! — вопреки советам Международного валютного фонда….Потому что поляки хотят решить проблему внутренней эмиграции и хоть как то экономически облегчить жизнь своим стареющим гражданам..
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Не совсем так. Дали право выходить на пенсию мужчинам в 65, женщинам в 60.
https://www.rbc.ru/politics/01/10/2017/59d084559a79474e5c531bc1
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Ну уже некоторые провокаторые опять подсуетились,например один Аноним написал,что в Польше для всех пенсионный возраст установили в 60 лет. Опять фикция и провокация.Везде на Западе установили возраст для ухода на пенсию для женщин 65 и мужчин тоже в 65 лет.Да ещё если ты сейчас 55-й летний и собираешься уходить на пенсию через десять лет,то срок тебе затягивают на пару лет.Уже идут разговоры и там среди политиков,что пора бы поднять пенсионный возраст до 70 лет — ну как вам это нравится??? ЛЮДИ работают и слова не могут сказать своему частному работадателю,иначе он их уволит и примет на работу других,которые будут молчат/еще в придачу куча имигрантов,которые за копейки согласны на любую работу/ Вот и теперь вы задумайтесь,какая у вас жизнь по сравнению с той,прежде чем устраивать провокации.
Человек —
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Вот мне до пенсии 16 лет. Было… а будет 21 год… и мне совершенно фиолетово, насколько плавно это случится. Для меня это означает только то, что я буду получать пенсию (если доживу) на 5 лет позже, чем моя мама. Она у меня тоже до сих пор работающая. Но это хоть какое-то подспорье, 10 т.р. на дороге не валяются. И эта дама иже с ней меня этих денег лишает.
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проклятое поколение рожденных в конце 60-х — начале 70-х годов…
80-е годы — росли мы при тотальном дефиците и талонах…
бесплатные квартиры и дачи получить не успели — были слишком молоды — все потом покупали сами.
90-е годы — создавали семьи и рожали детей без денег при многомесячной задержки зарплаты.
00-е годы — покупали детям учебники в школу и полностью оплачивали детсад — это сейчас учебники бесплатно выдают и за детсад возвращают 20-50-70 процентов.
2007 год — нам по 35 лет и более — не у многих была возможность по состоянию здоровья и желание родить еще детей и получить материнский капитал.
в программы для молодых семей мы тоже не попали — так как на момент появления этих программ наш возраст превышал требуемый.
и теперь именно этих людей коснется первыми быть при повышении пенсионного возраста — нам через 10 лет на пенсию — а они в течении этих 10 лет будут ее повышать и она будет все дальше и дальше от нас…
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Сама небось по горячей сетке ушла.
Оптимальный возраст для оформления пенсии 50 лет для мужчин и женщин. Дальше, по состоянию здоровья, хочешь трудись.
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