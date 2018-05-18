Мэр Бердска: Транспортная развязка у вокзала должна отражать интересы жителей

Принимать участие в разработке проекта транспортного узла железнодорожного вокзала, чтобы учитывались интересы жителей, призвал подчиненных на совещании чиновников 14 мая мэр Бердска Евгений Шестернин.

— На прошлой неделе Петр Ким (вице-мэр по строительству, прим. ред.) принимал участие в совещании в правительстве Новосибирской области как раз по транспортному узлу железнодорожного вокзала. Там есть вопросы с дорожниками по развязке, чтобы вы понимали, как будет транспортная развязка и разметка дорожного полотна трассы М-52. Не ждите, когда сделают проект. В ходе работы над проектом принимайте участие. Я требую, чтобы у вас это было. С транспортниками вместе. Чтобы потом мы не оказались заложниками существующего проекта, который не очень-то будет отражать интересы жителей. Будут вдоль всего города кататься, чтобы заехать на вокзал. Все эти моменты нужно учесть, — обратился к подчиненным мэр.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», новый транспортно-пересадочный узел в Бердске может появиться в 2020 году. Реконструкцию планируют начать в 2018 году.

Проект транспортно-пересадочного узла в Бердске включает в себя перехватывающую парковку на 250 мест, реконструкцию вокзала, перенос остановок муниципального и пригородного транспорта, инфраструктуру для инвалидов, кассу с билетами на межрегиональные и международные автобусные маршруты.

Проект будущего вокзального комплекса бердские власти обсуждали еще летом 2017 года. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», много вопросов вызвало будущее соседство нового вокзального комплекса с трассой Р-265, выезд с привокзальной площади и пробки.

РЖД пообещали не сносить старый вокзал в Бердске, который горожане считают достопримечательностью, но который не относится к памятникам историко-культурного наследия. Город перерос здание станции, считают чиновники. Эксперты называют его артефактом дореволюционного строительства и требуют поставить на госохрану. РЖД построят новый безопасный вокзал.

Напомним, что новый комплекс в Бердске обойдется РЖД примерно в 500 млн рублей.