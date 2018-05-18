КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам двухкомнатную
Продам НАДЕЖДА " ВАШ РУССКИЙ ДОМ" 813 772 2321
Продам 1-ю квртиру в центре!
Продам 1-ю квартиру! (2-я студия)
Продам квартиру 8-913-481-64-14 Мария
Продам 3-ю в центре
Продам 1-ую квартиру в Молодежном!
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

За 4 млн отремонтируют крышу поликлиники в Бердске

Домработниц и нянь обяжут платить взносы на медицину и пенсию

Нет серьезных замечаний по качеству ремонта дворов у и. о. министра ЖКХ в Бердске

СК снова обратится в суд по делу о махинациях с землей начальника отдела МВД по Бердску Сергея Проценко

ОПГ обворовывала детей-сирот в Новосибирской области и на Кузбассе

Мэр Бердска: Транспортная развязка у вокзала должна отражать интересы жителей

В пионеры примут коммунисты школьников Новосибирска

Трамп просит Германию не поддерживать «Северный поток-2»

По решению суда ремонтируют дорогу между поселками Бердска

Матвиенко: Повышать пенсионный возраст постепенно в течение 10 лет

Последние комментарии

Май 2018
M T W T F S S
« Apr    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  


Мэр Бердска: Транспортная развязка у вокзала должна отражать интересы жителей

Евгений Шестернин поручил чиновникам участвовать в проекте по транспортной развязке, чтобы бердчане «не катались вдоль всего города, чтобы попасть на вокзал».

18.05.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Галины Панчевой 3 коммент.

Мэр Бердска: Транспортная развязка у вокзала должна отражать интересы жителей

Строительство нового железнодорожного вокзала планируют начать в этом году

Принимать участие в разработке проекта транспортного узла железнодорожного вокзала, чтобы учитывались интересы жителей, призвал подчиненных на совещании чиновников 14 мая мэр Бердска Евгений Шестернин.

— На прошлой неделе Петр Ким (вице-мэр по строительству, прим. ред.) принимал участие в совещании в правительстве Новосибирской области как раз по транспортному узлу железнодорожного вокзала. Там есть вопросы с дорожниками по развязке, чтобы вы понимали, как будет транспортная развязка и разметка дорожного полотна трассы М-52. Не ждите, когда сделают проект. В ходе работы над проектом принимайте участие. Я требую, чтобы у вас это было. С транспортниками вместе. Чтобы потом мы не оказались заложниками существующего проекта, который не очень-то будет отражать интересы жителей. Будут вдоль всего города кататься, чтобы заехать на вокзал. Все эти моменты нужно учесть, — обратился к подчиненным мэр.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», новый транспортно-пересадочный узел в Бердске может появиться в 2020 году. Реконструкцию планируют начать в 2018 году.

Проект транспортно-пересадочного узла в Бердске включает в себя перехватывающую парковку на 250 мест, реконструкцию вокзала, перенос остановок муниципального и пригородного транспорта, инфраструктуру для инвалидов, кассу с билетами на межрегиональные и международные автобусные маршруты.

Проект будущего вокзального комплекса бердские власти обсуждали еще летом 2017 года. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», много вопросов вызвало будущее соседство нового вокзального комплекса с трассой Р-265, выезд с привокзальной площади и пробки.

РЖД пообещали не сносить старый вокзал в Бердске, который горожане считают достопримечательностью, но который не относится к памятникам историко-культурного наследия. Город перерос здание станции, считают чиновники. Эксперты называют его артефактом дореволюционного строительства и требуют поставить на госохрану. РЖД построят новый безопасный вокзал.

Напомним, что новый комплекс в Бердске обойдется РЖД примерно в 500 млн рублей.


Похожие записи

Тэги:
Персоны:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Бланки ответов на ЕГЭ будут сканировать прямо в пунктах приема экзаменов в Бердске За 4 млн отремонтируют крышу поликлиники в Бердске Домработниц и нянь обяжут платить взносы на медицину и пенсию

(3) Комментариев

  1. Ольга

    Кому нужен этот старый артифакт ? Кто его будет содержать? Если не снесут или не переделают его , то там народ устроит общественный туалет .

    Thumb up 0 Thumb down 1

  2. Аноним

    Обычный эскалатор на имеющемся пешеходном мосту и автовокзал через дорогу от ЖД вокзала значительно дешевле развязки, но поэтому не интересен депутатам.

    Thumb up 0 Thumb down 0

  3. Аноним

    Только двухуровневая развязка спасет Бердск!

    Thumb up 1 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Покупать много - выгодно!
RBT.ru- интернет -магазин бытовой техники и электроники
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика