Беднеют самые состоятельные семьи губернаторов

Семейный доход всех губернаторов, входивших в прошлом году по этому показателю в десятку самых состоятельных региональных лидеров, в этом году снизился, следует из их деклараций о доходах и имуществе за 2017 г. (к 17 мая опубликованы отчеты 74 из 85 губернаторов). Так, лидировавшая по итогам 2016 г. с доходом в 2,36 млрд руб. семья президента Татарстана Рустама Минниханова теперь занимает 2-е место с 145 млн руб. (личный доход Минниханова – 7,8 млн). Резко снизился и доход семей Александра Дрозденко (Ленинградская обл.) – со 109 млн до 18 млн руб. – и Андрея Воробьева (Московская обл.) – со 109 млн до 57,6 млн руб.

В то же время значительно повысилось благосостояние семьи Александра Бречалова (Удмуртия): с ­29-го места (9 млн руб.) она поднялась на 10-е (39 млн), как отмечено в декларации – за счет продажи недвижимости. Правда, пока декларацию не опубликовал один из традиционных лидеров губернаторского рейтинга – глава Брянской области Александр Богомаз (867,7 млн руб. семейного дохода за 2016 г.).

В отличие от прошлого года, когда тройка лидеров по семейному доходу была обязана благосостоянием своим супругам, в этом году лишь Минниханов оказался существенно беднее своей жены. Суммарно же доход семей первой десятки (без учета Богомаза) снизился за год в 3,5 раза.

На первом месте как по семейному, так и по личному доходу оказался врио губернатора Красноярского края Александр Усс: его личный доход составил 221,6 млн руб., 192 млн из которых достались ему в наследство, указано в декларации. В первую тройку по личным доходам также вошли челябинец Борис Дубровский (60 млн руб.) и Воробьев (53 млн). При этом у пяти из десяти прошлогодних лидеров доход снизился.

Помимо Усса в топ-10 по личным доходам вошел глава Приморья Андрей Тарасенко, вылетели из десятки смоленский губернатор Алексей Островский (его доход сократился с 68 млн до 3 млн руб.), глава Тюменской области Владимир Якушев (по-прежнему 11 млн) и глава Чечни Рамзан Кадыров. У чеченского лидера семейный доход в 2016 г. вырос более чем вчетверо благодаря детям: сам Кадыров задекларировал 11,5 млн руб., а двое его детей – 19,9 млн. В этом году в его декларации остался только один несовершеннолетний ребенок (300 000 руб.), а у супруги доход снизился сразу в 35 раз (у самого Кадырова – с 11,5 млн до 6,9 млн руб.). Зато у одного из детей Воробьева задекларировано 4,5 млн руб. (в прошлом году – 6 млн).

«Все следят за приличиями и пытаются легальными методами снизить потенциальный пиар-эффект от темы доходов – например, разбивая сделки на доли или этапы, минимизируя формальные доходы. Это хорошая тенденция. Лучше пусть пытаются выглядеть прилично. Ханжество лучше, чем показная роскошь», – считает политолог Евгений Минченко, цитируют «Ведомости». По его мнению, нравы правящей элиты постепенно смягчаются, все понимают, что в условиях непростой социально-экономической ситуации показное потребление представителей власти не на пользу.

Губернаторский корпус в целом «беднеет», поскольку из него вымываются бывшие бизнесмены и корпоративные топ-менеджеры, говорит политолог Виталий Иванов: «Почти перестали выдвигать их на регионы или согласовывать им новые сроки. Потому что из бизнесменов очень редко получались сколько-нибудь приличные губернаторы. Слишком много коррупции, конфликтов интересов, слишком часто приходилось вмешиваться силовикам».