Мусорная свалка оценена в 6 млн рублей и переходит в собственность Бердска

Мэр Бердска Евгений Шестернин 16 мая подписал постановление о принятии в муниципальную собственность и соответственно в казну города мусорной свалки. Полигон твердых бытовых отходов на праве хозяйственного ведения закрепляют за предприятием «СпецАвтоХозяйство».

Как сказано в постановлении, разрешение на ввод свалки в эксплуатацию датировано 28 декабря 2007 года, площадь полигона ТБО 402 280 кв. метров. Первоначальная балансовая стоимость — 6 075 370 рублей.

Руководитель «СпецАвтоХозяйства» Софья Солопова обязана в течение десяти дней со дня подписания постановления принять на баланс предприятия имущество, обеспечить его обслуживание и эффективное использование. В течение месяца она обязана осуществить своевременную регистрацию права хозяйственного ведения.

«Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации (по вопросам экономического развития)», сказано в постановлении.

Как пояснила «Курьер. Среда. Бердск» Софья Солопова, до недавнего времени полигону ТБО было достаточно иметь земельный участок. По новому законодательству свалка называется объектом. А поскольку САХ переоформляет лицензию на утилизацию мусора, необходимо привести документы в соответствие.

-Объект должен кому-то принадлежать. В данном случае муниципалитету. А мы управляем на правах ведения хозяйственной деятельности. Фактически изменилось только название — был участок «полигон ТБО», стал объект «полигон ТБО», — прокомментировала Софья Александровна.

По ее словам, прошла оценка стоимости объекта. В нее вошли помещения, дорога, скважина и другое. Земельный участок в стоимость не входит.

-Сегодня мы получили постановление в администрации. В понедельник пойдем в юстицию для оформления прав на новый объект, — пояснила директор САХа