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Из-за мужа получила срок за наркотики заключенная колонии Новосибирска

Марию осудили на 10 лет. Она работает в тюремном клубе, заочно учится на юриста. Мечтает о семье и детях.

18.05.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Галины Панчевой 2 коммент.

Из за мужа получила срок за наркотики заключенная колонии Новосибирска

В новосибирской женской исправительной колонии большая часть заключенных отбывает срок за наркотики

В новосибирскую женскую исправительную колонию 15 мая доставили литературу, собранную в ходе акции «Книга в тюрьму» жителями Бердска. На территории колонии корреспондент «Курьер. Среда. Бердск» познакомилась с заключенной, которая провела в неволе уже почти пять лет. Сюда она попала в том возрасте, когда девчонки или выскакивают замуж, или уже рожают детей, или пока строят планы на будущее. Ей было 22 года. Один поступок Марии перевернул всю ее жизнь и разрушил все мечты.

Осудили Марию за распространение наркотиков. Об этом девушка подробно говорить не хочет, лишь отмечает, что связалась не с теми людьми. Была замужем. Теперь уже развелась. Бывший супруг тоже находится в местах заключения. И тоже за наркотики.

— Можно сказать, что из-за него я нахожусь здесь, — с горечью произнесла Маша.

Срок наказания Марии 10 лет. Почти половину она уже отбыла в колонии. Девушка искренне надеется на условно-досрочное освобождение.

— Я работаю в клубе. Заочно учусь на третьем курсе юридической академии. На одни «пятерки». Стать юристом — мечта всей моей жизни. Стараюсь не думать об упущенном времени. Очень тяжело. Поэтому здесь пытаешься каждый день жить. Не ждать когда все закончится, срок большой, а находить в каждой прожитой минуте что-то полезное и интересное, — поделилась реалиями заключенная.

Машу очень часто навещают в тюрьме родители. Больше никто. За прошедшие в колонии годы друзей у нее не осталось. У всех жизнь изменилась, и связи потеряны, отметила девушка.

Мария очень много раз прокручивала в мыслях тот момент, когда она выйдет за ворота колонии.

— Первым делом я отправлюсь в баню, чтобы с мыть с себя запах зоны. А потом долгое время не буду выходить из дома — так хочется наговориться с родными, почувствовать тепло и уют домашнего очага. А затем буду претворять в жизнь другие планы. Очень хочу стать практикующим адвокатом, — призналась заключенная.

Мария очень много читает и не только юридической литературы, ей нравятся книги по психологии и, конечно, художественная литература. Именно в тюрьме девушка открыла для себя Михаила Булгакова, любимое ее произведение «Мастер и Маргарита».

Все мы много раз думали о том, что если бы могли повернуть время вспять, то обязательно бы исправили свои ошибки или приняли другое решение. Мария хотела бы оказаться в том времени, когда она окончила школу. Тогда она отправилась бы получать юридическое образование.

— Только оказавшись в колонии, я поняла, что быть юристом — это мое. На свободе я этого не понимала. Я же после школы пошла учиться на экономиста. Правда, окончила только два курса, — призналась Маша.

Чтобы не отстать от времени, которое стремительно течет на свободе, Маша постоянно читает газеты и журналы, спрашивает у родных, что меняется в жизни. Не теряет надежды, что после того, как выйдет на волю, создаст семью и родит двоих детей — мечтает о близнецах.


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(2) Комментариев

  1. Алексей

    Если Мария знала, чем занимается её муж, то уже нельзя сказать, что из за него она получила срок.

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  2. Аноним

    Эх… Маша… Маша… не нужно из себя строить наивняк, ты прекрасна знала, что за наркотики, дают срок и не малый :-D

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