«Сибирский Антрацит» стал участником транспортного форума, где рассказал о развитии железнодорожной инфраструктуры.

«Сибирский Антрацит» рассказал о развитии железнодорожной инфраструктуры на Сибирском транспортном Форуме.

17 мая 2018 года, Новосибирск – «Сибирский Антрацит», ведущий российский производитель и экспортер высококачественного антрацита, стал участником VII Международного Сибирского транспортного форума, который проходит с 16 по 19 мая в Новосибирске.

16 мая, в ходе круглого стола на тему современных технологий организации перевозок, заместитель генерального директора «Сибирского Антрацита» Сергей Семенович Коломников выступил с докладом о повышении эффективности взаимодействия предприятия с Западно-Сибирской железной дорогой.

Предприятие является одним из крупнейших клиентов ЗапСибЖД. Доля в общем объеме погрузки по Новосибирскому региону составляет порядка 30%. В 2017 году «Сибирский Антрацит» увеличил объем отгрузки железнодорожным транспортом на 40% – до 6,7 млн т (в 2016 – 4,9 млн т). По результатам круглого стола в Министерство транспорта организаторами будут направлены рекомендации об использовании положительного опыта сотрудничества АО «Сибирский Антрацит» и Западно-Сибирской железной дороги для применения в других регионах.

Сергей Семенович Коломников также поделился планами реализации масштабных инвестиционных проектов по развитию железнодорожной инфраструктуры.

Один из них – строительство железнодорожного перегона и станции погрузки в партнерстве с ООО «Разрез Восточный». Железнодорожный путь протяженностью 25 км и пропускной способностью до 20 млн т свяжет лицензированные участки добычи двух компаний с пунктами переработки и погрузки угля, а также путями общего пользования РЖД. Новый путь не только позволит обеспечить растущие потребности угледобывающих компаний в транспортировке продукции потребителям, но и существенно снизить нагрузку на экологию за счет сокращения количества используемого автотранспорта.

Также планируется строительство выхода с путей «Сибирского Антрацита» на ст. Евсино Западно-Сибирской железной дороги, соединительного пути между станциями «Сибирского Антрацита» и «Разреза Восточного» и сопутствующей железнодорожной инфраструктуры.

В развитие внутренней железнодорожной инфраструктуры «Сибирский Антрацит» вложил порядка 1 миллиарда рублей.

В 2017 году «Сибирский Антрацит» создал дочернюю компанию – ООО «Сибантрацит Логистик». Она обеспечивает логистические потребности двух угледобывающих предприятий Новосибирской области – «Сибирского Антрацита» и «Разреза Восточного».

В первый день форума Западно-Сибирская железная дорога и ООО «Разрез Восточный» подписали соглашение о сотрудничестве по созданию новой и развитию существующей транспортной инфраструктуры. Это событие является частью масштабной программы, которая реализуется «Сибирским Антрацитом» совместно с «Разрезом Восточный» по обеспечению к 2020 году вывоза растущего объема продукции.

В январе 2018 года было подписано трехстороннее Соглашение о сотрудничестве между Правительством области, «Сибирским Антрацитом» и «Разрезом Восточным». Цель Соглашения – долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество по развитию угледобывающей отрасли, экономической и социальной сферы Новосибирской области.

По итогам 2017 года «Сибирский Антрацит» и «Разрез Восточный» добыли 7,4 млн т и 4 млн т антрацита соответственно. К 2020 году объем производства двух угольных компаний составит 20 млн т.

Рост угольной отрасли Новосибирской области будет способствовать экономическому и социальному развитию региона, созданию рабочих мест и повышению благосостояния жителей.