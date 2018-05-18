КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 1-ю квртиру в центре!
Продам 1-ю квартиру! (2-я студия)
Продам квартиру 8-913-481-64-14 Мария
Продам 3-ю в центре
Продам 1-ую квартиру в Молодежном!
Продам 1к
Продам квартиру
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

На сколько лет повысят пенсионный возраст в России

Ловить пьяных водителей в течение трех дней будет ГИБДД в Бердске

За призывы взорвать Крымский мост СК возбудил дело против журналиста из США

Сожгли сотни цветов из Голландии в Новосибирске

Госдума примет закон о наказании за злоупотребление правом на митинги

Путин без ремня безопасности проехал на КамАЗе по Крымскому мосту

Умные чиновники и велосипедные дорожки улучшат здоровье жителей Бердска

Шторм с дождем и мокрым снегом надвигается на Бердск

Компенсируют 18 тыс. рублей за каждую онлайн-кассу предпринимателям Бердска

Госдума приняла во втором чтении законопроект о контрсанкциях

Последние комментарии

Май 2018
M T W T F S S
« Apr    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  


«Сибирский Антрацит» стал участником транспортного форума, где рассказал о развитии железнодорожной инфраструктуры.

«Сибирский Антрацит» рассказал о развитии железнодорожной инфраструктуры на Сибирском транспортном Форуме.

18.05.2018 Нет комментариев

Сибирский Антрацит стал участником транспортного форума, где рассказал о развитии железнодорожной инфраструктуры.

«Сибирский Антрацит» рассказал о развитии железнодорожной инфраструктуры на Сибирском транспортном Форуме.

17 мая 2018 года, Новосибирск – «Сибирский Антрацит», ведущий российский производитель и экспортер высококачественного антрацита, стал участником VII Международного Сибирского транспортного форума, который проходит с 16 по 19 мая в Новосибирске.

16 мая, в ходе круглого стола на тему современных технологий организации перевозок, заместитель генерального директора «Сибирского Антрацита» Сергей Семенович Коломников выступил с докладом о повышении эффективности взаимодействия предприятия с Западно-Сибирской железной дорогой.

Предприятие является одним из крупнейших клиентов ЗапСибЖД. Доля в общем объеме погрузки по Новосибирскому региону составляет порядка 30%. В 2017 году «Сибирский Антрацит» увеличил объем отгрузки железнодорожным транспортом на 40% – до 6,7 млн т (в 2016 – 4,9 млн т). По результатам круглого стола в Министерство транспорта организаторами будут направлены рекомендации об использовании положительного опыта сотрудничества АО «Сибирский Антрацит» и Западно-Сибирской железной дороги для применения в других регионах.

Сергей Семенович Коломников также поделился планами реализации масштабных инвестиционных проектов по развитию железнодорожной инфраструктуры.

Один из них – строительство железнодорожного перегона и станции погрузки в партнерстве с ООО «Разрез Восточный». Железнодорожный путь протяженностью 25 км и пропускной способностью до 20 млн т свяжет лицензированные участки добычи двух компаний с пунктами переработки и погрузки угля, а также путями общего пользования РЖД. Новый путь не только позволит обеспечить растущие потребности угледобывающих компаний в транспортировке продукции потребителям, но и существенно снизить нагрузку на экологию за счет сокращения количества используемого автотранспорта.

Также планируется строительство выхода с путей «Сибирского Антрацита» на ст. Евсино Западно-Сибирской железной дороги, соединительного пути между станциями «Сибирского Антрацита» и «Разреза Восточного» и сопутствующей железнодорожной инфраструктуры.

В развитие внутренней железнодорожной инфраструктуры «Сибирский Антрацит» вложил порядка 1 миллиарда рублей.

В 2017 году «Сибирский Антрацит» создал дочернюю компанию – ООО «Сибантрацит Логистик». Она обеспечивает логистические потребности двух угледобывающих предприятий Новосибирской области – «Сибирского Антрацита» и «Разреза Восточного».

В первый день форума Западно-Сибирская железная дорога и ООО «Разрез Восточный» подписали соглашение о сотрудничестве по созданию новой и развитию существующей транспортной инфраструктуры. Это событие является частью масштабной программы, которая реализуется «Сибирским Антрацитом» совместно с «Разрезом Восточный» по обеспечению к 2020 году вывоза растущего объема продукции.

В январе 2018 года было подписано трехстороннее Соглашение о сотрудничестве между Правительством области, «Сибирским Антрацитом» и «Разрезом Восточным». Цель Соглашения – долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество по развитию угледобывающей отрасли, экономической и социальной сферы Новосибирской области.

По итогам 2017 года «Сибирский Антрацит» и «Разрез Восточный» добыли 7,4 млн т и 4 млн т антрацита соответственно. К 2020 году объем производства двух угольных компаний составит 20 млн т.

Рост угольной отрасли Новосибирской области будет способствовать экономическому и социальному развитию региона, созданию рабочих мест и повышению благосостояния жителей.


Похожие записи

  • Нет похожих записей.

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Огонь уничтожил крышу жилого дома и надворные постройки в частном секторе Бердска Полностью сгорел частный дом на ул. Белинского в Бердске На сколько лет повысят пенсионный возраст в России

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка!!!!
Меховое ателье ЛЮДМИЛА и химчистка ЧАЙКА
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика