Огонь уничтожил крышу жилого дома и надворные постройки в частном секторе Бердска

Поздним вечером 17 мая произошел пожар в частном секторе Бердска — на ул. Белинского. Полностью выгорели надворные постройки в усадьбе №82. А поскольку они примыкали к жилому дому, то пострадал и он. Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» начальник бердского отдела надзорной деятельности Николай Степоненков, сгорела крыша дома.

Хозяину удалось спастись. Общая площадь пожара, случившегося примерно в половине 12-го ночи, составила 77 кв. метров. По словам Степоненкова была реальная угроза того, что огонь перекинется на соседние дома. На ул. Белинского очень плотная жилая застройка — дома стоят практически впритык друг к другу.

Автор видео Денис Стреж

Причина пожара устанавливается. Поскольку очаг возгорания был внутри надворных построек, вероятно, произошло короткое замыкание электропроводки или неосторожное обращение с огнем.

-Хозяин самостоятельно эвакуировался. Была угроза, что пожар перекинется на соседний дом №80. В результате пожара огнем полностью уничтожены надворные постройки, пристрой к жилому дому и повреждена крыша жилого дома. Пожар серьезный, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Николай Анатольевич, отметив, что хозяин жилья не смог пояснить, как загорелось. — Будем осматривать проводку, но проблема в том, что все уничтожено огнем.

По словам начальника городского ОНД, пожар 17 мая стал 44-м в Бердске с начала 2018 года. Степоненков подчеркнул, что наблюдается резкий рост числа пожаров по сравнению с 2017 годом — на 30%. В этом году погибло 2 человека, двое получили травмы на пожарах.