На сколько лет повысят пенсионный возраст в России

Правительство приступило к обсуждению параметров и темпов повышения пенсионного возр

аста. Минфин предлагает повысить пенсионный возраст для мужчин на пять лет, до 65 лет, для женщин — на восемь лет, до 63 лет. Подход Минтруда предполагает увеличение возраста выхода на пенсию для женщин — до 60, а для мужчин — до тех же 65 лет. Об этом РБК сообщили два федеральных чиновника и источник, близкий к правительству.

Разногласия между ведомствами существуют и по вопросу скорости увеличения. Согласно подходу Минфина увеличение пенсионного возраста следует производить на год через каждые шесть месяцев, рассказали собеседники РБК. А в конструкции Минтруда повышать возраст следует на один год за год. Изменение сроков выхода на пенсию может начаться уже с 2019 года, отметили источники.​

Минтруд отказался комментировать тему повышения пенсионного возраста. Как уточнили в Минфине, министерство не направляло в правительство предложения касательно повышения пенсионного возраста. «В настоящий момент в ведомстве просчитываются различные предложения по изменению пенсионной системы, ведется их обсуждение с заинтересованными ведомствами. Реализация рассматриваемых предложений будет направлена на обеспечение более высоких темпов индексации пенсий в соответствии с указом президента от 7 мая 2018 года», — сообщили РБК в пресс-службе Минфина. РБК направил запрос в Минэкономразвития.

По мнению федерального чиновника, повышение пенсионного возраста должно сопровождаться механизмами смягчения переходного периода. Наиболее распространенная мировая практика — это возможность уйти на пенсию досрочно (например, в 60 лет, когда пенсионный возраст уже будет выше этого), но «заплатив» за это пропорциональным снижением размера пенсий за каждый год досрочного выхода на пенсию, рассуждает собеседник РБК. Кроме того, по его словам, необходимо снизить риск большого перетока пожилых граждан на пенсии по инвалидности и избежать стагнации в занятости молодого поколения, потому что задержка на рынке труда людей старших возрастов еще больше отдалит вступление молодых.

Дожить до пенсии

Сейчас вероятность дожития 20-летних мужчин до пенсионного возраста равна 68%, подсчитали экономисты РАНХиГС. При увеличении возраста выхода на пенсию мужчин даже до 63 лет (а Минфин и Минтруд предлагают больше) вероятность дожить до этого возраста и долго прожить на пенсии для российских мужчин становится одной из самых низких среди развитых стран (и ниже уровня Украины, Болгарии, Литвы и Белоруссии). У российских женщин сегодня больше шансов дожить до пенсионного возраста (92%), и они дольше живут на пенсии (около 26 лет), следовало из расчетов РАНХиГС. При повышении пенсионного возраста женщин до 60 лет показатели России по последнему параметру будут на среднем уровне (между Швецией и Словакией), до 63 лет — станут наихудшими среди развитых стран.

«63 года — это предельная граница для повышения пенсионного возраста для российских мужчин, потому что вероятность дожития до этого возраста крайне низкая и продолжительность периода нахождения на пенсии будет ниже, чем в любой стране, имеющей пенсионную систему», — сказал РБК замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин.

Оптимальным вариантом с точки зрения баланса финансовых и социальных последствий эксперты РАНХиГС считают повышение возраста до 63 лет для мужчин и до 60 лет для женщин, а темпы увеличения пенсионного возраста не должны превышать трех—шести месяцев в год.

На пороге решений

Премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе выступления в Госдуме в начале мая заявил, что правительство «в самой короткой перспективе» внесет в нижнюю палату парламента свои предложения по повышению пенсионного возраста. В конце апреля премьер-министр указал, что правительство стоит «на пороге того, чтобы начать это обсуждать уже на законодательном уровне». Газета «Коммерсантъ» ранее сообщила, что 17 мая, то есть еще до формального назначения министров, в правительстве состоится совещание по вопросу пенсионной реформы. «Никаких конкретных решений не обсуждалось», — сообщил РБК источник после совещания.

В Госдуме ожидают, что внесение законопроекта может состояться уже в эту весеннюю сессию (продлится до конца июля). «Судя по тому, как ответил Медведев (на вопрос о пенсионном возрасте в Госдуме. — РБК), и судя по тому, что правительство еще не сформировано, но уже и​дут обсуждения и совещания, полагаю, что это вопрос весенней сессии», — сказал РБК глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

Центр стратегических разработок под руководством Алексея Кудрина предлагал увеличить пенсионный возраст к 2034 году до 63 лет у женщин и 65 лет у мужчин. Сам экс-министр финансов, выдвинутый Госдумой на пост председателя Счетной палаты, называл одной из своих ошибок как чиновника то, что правительство не подняло пенсионный возраст. По его словам, это «тяжелый и ресурсоемкий вопрос, который нужно решить».

Обсуждение повышения пенсионного возраста идет уже давно. В декабре 2017 года президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции говорил, что окончательного решения по вопросу повышения пенсионного возраста не принято. «Это не должно быть никаким шоковым решением, не должно быть разовым. Это должно быть, как во многих странах делается, постепенно и мягко. Или через полгода, либо через год», — подчеркивал глава государства.

Действующие границы пенсионного возраста были установлены еще в начале 1930-х годов, при этом ожидаемая продолжительность жизни россиян с тех пор выросла. В 1926–1927 годах, по данным Росстата, в европейской части РСФСР она составляла 40,2 года у мужчин и 45,6 года — у женщин; в 2018 году, по прогнозу госстатистики, для мужчин и женщин показатель достигнет 72,9 года.

Ключевой параметр пенсионной системы — соотношение численности работников, за которых уплачиваются страховые взносы, и численности пенсионеров. Согласно демографическому прогнозу Росстата, население России будет стареть: в 2018 году доля населения старше действующего пенсионного возраста составит 25,5%, к 2030 году она возрастет до 28,3% (доля трудоспособного населения в те же годы — 56 и 54,3% соответственно).

Разрыв между численностью работников и пенсионеров будет расти из-за сокращения экономически активного населения: убыль трудоспособного населения, по данным Росстата, за период с 2017 по 2030 год составит 4 млн человек. В итоге нагрузка на экономику будет расти, а хотя бы для поддержания текущего размера пенсий нужно будет либо повышать ставку пенсионных взносов, либо увеличивать трансферт ПФР из федерального бюджета.

Между тем дефицит бюджета Пенсионного фонда растет уже сейчас: в 2018 году бюджет ПФР будет пересмотрен со 106,6 млрд руб., заложенных в действующем законе о бюджете ПФР, до 256,8 млрд руб., следует из подготовленных Минтрудом поправок к бюджету фонда. Прогнозируемые общие доходы снизятся на 66,7 млрд руб., а общие расходы увеличатся на 83,5 млрд руб.