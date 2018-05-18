Госдума примет закон о наказании за злоупотребление правом на митинги

В Госдуму внесен проект закона о штрафах до 100 тысяч рублей за злоупотребление правом на проведение митингов. Соответствующий проект закона размещен в четверг в базе законодательной деятельности нижней палаты парламента РФ. Авторами выступили депутаты от фракции «Единая Россия» Александр Грибов и Дмитрий Вяткин.
Проектом федерального закона предлагается дополнить Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) новой статьей 20.2 «Злоупотребление правом на проведение публичного мероприятия».
Статья будет предусматривать административную ответственность в виде штрафа за подачу уведомления о проведении публичного мероприятия без цели его проведения, несоблюдение требования об уведомлении органа власти об отказе от проведения публичного мероприятия или за несоблюдение сроков подачи такого уведомления.
Для граждан размер штрафа будет составлять от 5 до 25 тыс. рублей; для должностных лиц — от 10 до 30 тыс. рублей и для юридических лиц — от 20 до 100 тыс. рублей.
Соответствующие дела об административных правонарушениях будут возбуждаться должностными лицами органов внутренних дел (полиции) и рассматриваться судьями районных судов.
Параллельно с этим вносится законопроект, устанавливающий обязанность организатора публичного мероприятия в случае отказа от проведения не позднее чем за один день уведомить об этом уполномоченный орган власти, передает «Интерфакс».
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Порой думаешь, «люди» вносят такой законопроект в гос. думу, в «своем уме»?! Глумятся над на народом, как хотят, так уже надоело смотреть и читать весь этот «цирк»!..
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Почему просто не запретить митинги? А также вообще уголовное наказание за жалобы на чиновников. Ввести уголовную ответственность за сам факт рождения на территории эрефии
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Эрвин, Наташа, чем возмущаетесь то?
Закон правильный, хоть и запоздалый.
Вот только сумму бы увеличить следовало: 1 млн для физ. лиц и 10 млн для должностных и юр.лиц!
Помните как Навальный и его сектанты просто заваливали администрации городов по всей России уведомлениями о митингах?
Реально: по 20-25 митингов с участием Навального в разных городах в один день!
Уверен, что любому человеку, способному мыслить очевидна цель: создать шумиху и манипулировать!
Так что однозначно правильный закон и я полностью поддерживаю!
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Местный, ну ты точно не местный. Ты не с Марса прилетел?
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т.е. теперь можно митинги проводить только от ЕДРА и прочих официальных структур, одобренных свыше ..?))
Навальный не айс, конечно….но теперь политика вне Путина и К объявлена экстремизмом — вот и весь смысл этого «закона»….госдумовская ручная «оппозиция» не в счет ….
теперь даже митингам с экономическими и социальными требованиями перекрывают кислород — всегда можно объявить недовольных «пятой колонной» и «агентами госдепа» , применив перед этим такой «закон»….
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Аноним, вы либо вообще не понимаете, либо нагло продвигаете искажение фактов!
Теперь, подавая заявку надо всего лишь принять ответственность и провести митинг!
Просто ведь, правда?
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