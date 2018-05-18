Госдума примет закон о наказании за злоупотребление правом на митинги

В Госдуму внесен проект закона о штрафах до 100 тысяч рублей за злоупотребление правом на проведение митингов. Соответствующий проект закона размещен в четверг в базе законодательной деятельности нижней палаты парламента РФ. Авторами выступили депутаты от фракции «Единая Россия» Александр Грибов и Дмитрий Вяткин.

Проектом федерального закона предлагается дополнить Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) новой статьей 20.2 «Злоупотребление правом на проведение публичного мероприятия».

Статья будет предусматривать административную ответственность в виде штрафа за подачу уведомления о проведении публичного мероприятия без цели его проведения, несоблюдение требования об уведомлении органа власти об отказе от проведения публичного мероприятия или за несоблюдение сроков подачи такого уведомления.

Для граждан размер штрафа будет составлять от 5 до 25 тыс. рублей; для должностных лиц — от 10 до 30 тыс. рублей и для юридических лиц — от 20 до 100 тыс. рублей.

Соответствующие дела об административных правонарушениях будут возбуждаться должностными лицами органов внутренних дел (полиции) и рассматриваться судьями районных судов.

Параллельно с этим вносится законопроект, устанавливающий обязанность организатора публичного мероприятия в случае отказа от проведения не позднее чем за один день уведомить об этом уполномоченный орган власти, передает «Интерфакс».