На сколько лет повысят пенсионный возраст в России
Ловить пьяных водителей в течение трех дней будет ГИБДД в Бердске
За призывы взорвать Крымский мост СК возбудил дело против журналиста из США
Сожгли сотни цветов из Голландии в Новосибирске
Госдума примет закон о наказании за злоупотребление правом на митинги
Путин без ремня безопасности проехал на КамАЗе по Крымскому мосту
Умные чиновники и велосипедные дорожки улучшат здоровье жителей Бердска
Шторм с дождем и мокрым снегом надвигается на Бердск
Компенсируют 18 тыс. рублей за каждую онлайн-кассу предпринимателям Бердска
Госдума приняла во втором чтении законопроект о контрсанкциях