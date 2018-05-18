Сожгли сотни цветов из Голландии в Новосибирске

В новосибирском аэропорту Толмачево была задержана партия срезанных цветов — израильских гипсофил. Во время фитосанитарного досмотра груза, прибывшего из Нидерландов, специалисты нашли вредные организмы, сообщили в четверг в управлении Россельхознадзора по Новосибирской области.

— В срезах израильских гипсофил обнаружен западный цветочный трипс. Цветы передали специалистам Новосибирской межобластной ветеринарной лаборатории, в которой подтвердили наличие вредителей в жизнеспособном состоянии, — рассказали в ведомстве.

В результате 450 срезов израильских гипсофил, был изъят и уничтожен. Груз сожгли.