За призывы взорвать Крымский мост СК возбудил дело против журналиста из США

Возбуждено уголовное дело в отношении Тома Рогана, подозреваемого в призывах к террористической деятельности на территории РФ, сообщила в четверг официальный представитель СКР Светлана Петренко.
15 мая было торжественно открыто автомобильное движение по Крымскому мосту, соединяющему Крымский и Таманский полуостровы, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Это событие широко освещалось средствами массовой информации, в том числе иностранными масс-медиа.
В частности, гражданин США Том Роган опубликовал на своем интернет-сайте статью под названием «Ukraine should blow up Putin’s Crimea bridge» (Украине нужно взорвать Крымский мост Путина), которая также была размещена на веб-сайте издания еженедельного журнала «Washington Examiner», призывающую Украину осуществить подрыв Крымского моста путем нанесения бомбовых ударов, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».
Как полагает следствие, в указанной статье Тома Рогана, размещённой в открытом доступе в сети Интернет, усматриваются признаки публичных призывов к осуществлению террористической деятельности на территории Российской Федерации, имеющей цель дестабилизации деятельности органов власти Российской Федерации и воздействия на принятие ими решений, то есть совершения преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ.
В настоящее время следствием назначена комплексная психолого-лингвистическая экспертиза, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств этого преступления.
Одновременно проводится доследственная проверка в отношении редактора еженедельного интернет-журнала «Washington Examiner» по факту публикации упомянутой статьи Тома Рогана.
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Ну и что они ему сделают? Сколько вообще дел на иностранных граждан возбуждено? Они даже против украинцев ничего не могут сделать.
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Если Хайо Зеппельт всё же решится приехать на ЧМ-2018 и не будет здесь наказан, я буду сильно разочарован. Просто кушать не смогу — как разочарован.
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Предлагаю Бастрыкину в компании с о Светланой Петренко срочно выехать (например в Майами) и допросить гражданина США в связи с его публичными призывами к «террористической деятельности». Заодно и на пляжах солнечной Флориды немного отдохнете, проветрите свои помутневшие от контрсанкций мозги.
Меня не перестает удивлять это политическое шутовство современной российской власти!
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