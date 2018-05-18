За призывы взорвать Крымский мост СК возбудил дело против журналиста из США

Возбуждено уголовное дело в отношении Тома Рогана, подозреваемого в призывах к террористической деятельности на территории РФ, сообщила в четверг официальный представитель СКР Светлана Петренко.

15 мая было торжественно открыто автомобильное движение по Крымскому мосту, соединяющему Крымский и Таманский полуостровы, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Это событие широко освещалось средствами массовой информации, в том числе иностранными масс-медиа.

В частности, гражданин США Том Роган опубликовал на своем интернет-сайте статью под названием «Ukraine should blow up Putin’s Crimea bridge» (Украине нужно взорвать Крымский мост Путина), которая также была размещена на веб-сайте издания еженедельного журнала «Washington Examiner», призывающую Украину осуществить подрыв Крымского моста путем нанесения бомбовых ударов, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Как полагает следствие, в указанной статье Тома Рогана, размещённой в открытом доступе в сети Интернет, усматриваются признаки публичных призывов к осуществлению террористической деятельности на территории Российской Федерации, имеющей цель дестабилизации деятельности органов власти Российской Федерации и воздействия на принятие ими решений, то есть совершения преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ.

В настоящее время следствием назначена комплексная психолого-лингвистическая экспертиза, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств этого преступления.

Одновременно проводится доследственная проверка в отношении редактора еженедельного интернет-журнала «Washington Examiner» по факту публикации упомянутой статьи Тома Рогана.

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко