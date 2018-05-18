«Ловить пьяных водителей в течение трех дней будет ГИБДД в Бердске»

На дорогах Новосибирской области Госавтоинспекция проводит профилактические мероприятия «Нетрезвый водитель» и «Трасса», сообщили в группе по пропаганде регионального полка ДПС ГИБДД.

С целью снижения уровня аварийности на дорогах и предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием водителей в состоянии опьянения Новосибирская Госавтоинспекция проведет профилактические мероприятия: 18 мая «Трасса», в период с 18 по 20 мая «Нетрезвый водитель».

Особое внимание сотрудников ГИБДД направлено на пресечения грубых нарушений ПДД, которые являются основными причинами совершения дорожных автоаварий.

В местах концентрации дорожно-транспортных происшествий экипажи ДПС будут выявлять нетрезвых водителей, пресекать грубые нарушения правил дорожного движения. На улицах города и в районах области пройдут сплошные проверки водителей на состояние опьянения. Особое внимание будет уделено соблюдению правил перевозки несовершеннолетних пассажиров, в том числе организованных групп детей; выявлению нарушений скоростного режима и предотвращению нарушений, связанных с выездом на встречную полосу движения.

Госавтоинспекция напоминает, что в настоящее время управление автомобилем в состоянии опьянения наказывается административным штрафом в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. За повторное нарушение водителя могут привлечь к уголовной ответственности, вплоть до лишения свободы на срок до 2 лет с одновременным лишением водительских прав до трех лет.

Автоинспекторы призывают водителей не садиться за руль в нетрезвом состоянии и просят граждан сообщать в Госавтоинспекцию о фактах управления транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения, по телефонам: 220-70-77, 232-23-21, 232-85-40.