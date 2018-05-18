Выделку рыбьей кожи покажут инноваторы в телешоу «Идея на миллион» в Новосибирске

Сегодня, 18 мая, в коворкинг-центре «Точка кипения – Новосибирск» инноваторы представят свои разработки кастинговой команде телепроекта.

«Идея на миллион» — проект телеканала НТВ, реализуемый совместно с государственной корпорацией «Внешэкономбанк». Первый сезон конкурса стартапов прошел в эфире НТВ осенью 2017 года.

Три победителя первого сезона шоу поделили между собой призовой фонд в 60 миллионов рублей. Многие участники нашли своих инвесторов и получили приглашения от российских институтов развития.

Второй сезон интеллектуально шоу «Идея на миллион» телеканала НТВ и государственной корпорации «Внешэкономбанк» стартует в эфире осенью нынешнего года. В течение весны и лета команда проекта проведёт кастинг тур: отбор самых интересных инновационных проектов пройдёт в 11 городах России.

Уже известно, что на новосибирской площадке будет представлен проект роботизированных «умных» теплиц, уникальная технология выделки рыбьей кожи, медицинская кровать, заменяющая обычную кровать-каталку, четырёх санитаров и инструктора по ЛФК, проект беспилотного летательного аппарата нового поколения и др.

В Новосибирск для участия в кастинге прибудут и молодые инноваторы из Томска. Они представят проекты создания новых материалов, системы контроля состояния здоровья и др. Всего ожидаются презентации порядка 30 инновационных проектов.

Эксперты Внешэкономбанка и шеф-редактор телепроекта Сергей Сыркин представят жюри участникам мероприятия.

Кастинг начнётся в 11.00 в коворкинг-центре «Точка кипения – Новосибирск» (ул. Николаева,11, 13 этаж), сообщили в пресс-службе Академпарка.