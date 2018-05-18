К исполнению поручений Путина приступила мэрия Бердска

На промплощадки Бердска делают ставку при развитии научного центра Новосибирска
Глава региона выступил на заседании президиума СО РАН с докладом о подготовке выполнения поручений президента России Владимира Путина от 18 апреля 2018 г. по итогам заседания Совета при президенте по науке и образованию и встречи с учеными Сибирского отделения РАН, прошедших 8 февраля 2018 г., сообщили в пресс-службе регионального правительства.
18 апреля президент поручил правительству Новосибирской области совместно с РАН и правительством РФ в срок до 30 сентября 2018 г. подготовить и представить план развития Новосибирского Академгородка как территории с высокой концентрацией исследований и разработок, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».
«Перечень поручений президента, касающийся СО РАН и Новосибирского научного центра, носит достаточно конкретный характер. Считаю, что это результат нашей совместной работы. При этом мы понимаем, что впереди еще больший объем работы», – отметил, обращаясь к сибирским ученым, глава Новосибирской области Андрей Травников.
Андрей Травников подчеркнул, что правительство региона, мэрия Новосибирска, администрации Краснообска, Кольцово, Бердска, Новосибирского района, Сибирское отделение Российской академии наук приступили к исполнению этих поручений – созданы рабочие структуры, рабочие группы, ряд заседаний уже проведен.
«Безусловно, мы будем работать над комфортом проживания, созданием социальных объектов, решением транспортной проблемы, приведением в порядок жилищного фонда ННЦ. Но в основе всего должна быть наука и внедрение научных разработок», – отметил глава региона.
В проекте Концепции развития ННЦ СО РАН, который был подготовлен к визиту Президента России рабочей группой представителей науки, инноваций, образования и власти, для достижения поставленной цели сформулирован ряд крупных задач по реализации потенциала для развития территории региона и достижения технологического лидерства: повышение качества исследований и разработок до мирового уровня, создание установок мега-сайенс и проектов полного цикла; увеличение доли инновационной продукции в ВРП региона и России в целом, произведенной на основе исследований и разработок на территории ННЦ СО РАН, в первую очередь, востребованной на международных рынках.
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В стране еще никто не приступил к выполнению поручений Путина. Никто и особо не собирается, как и последние полтора десятка лет.
А Мэрия Бердска приступила.
Но посыл скорее всего закончится быстро. Денег нет ни на коллектор, ни на нормальное осушение болота в частном секторе.
А на поручения Президента их не будет и подавно….
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