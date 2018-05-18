Свадьба: как и праздник провести и дыру в кармане не прожечь?

Простейший способ сэкономить на свадьбе — не устраивать из нее массовое народное гулянье, а понять, что это праздник, в первую очередь, для новобрачных.
Цветы для букета, подарки гостям, украшение автомобиля, приглашения и прочее можно доверить организатору. Пусть вы заплатите ему за работу, но сэкономите на деталях: специально обученный человек подберет лучшие предложения для закупки, ведь он знает этот рынок как свои пять пальцев.
С оформлением вам помогут праздничные салоны.
Фотографа можно выбрать и начинающего. У многих за годы практики лучше развиваются навыки саморекламы, чем профессиональной фотографии. Выбирайте по портфолио и рекомендациям.
А ювелирные кольца можно не только заказать по заказ , но и купить в ювелирных магазинах, в Бердске их достаточно большой выбор на любой вкус и кошелек.
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