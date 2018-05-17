Ребята не шумели в кафе, когда отмечали день рождения!

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Надежда Алексеевна:

В понедельник решили пообедать в одном из кафе. Сделали заказ. И тут пришла группа ребятишек примерно 12-13 лет. Правда, они прошли в отдельный зал. Сопровождали этих мальчиков две женщины. Как мы поняли, ребятишки праздновали день рождения одного из них. Мы уже стали искать свободные места, чтобы пересесть, потому что мы сидели за крайним столиком около этого зала. Но вопреки нашим негативным ожиданиям, ребята вели себя более чем достойно. Разговаривали, смеялись, кушали и самое главное,что никто не ходил по залу, в отличие от детей других посетителей. Единственный шум от них был, когда внесли мороженое со свечами и они дружно поздравили своего друга. В свете последних событий с подростками, мы были приятно удивлены, насколько дети такого переходного возраста умеют быть вежливыми и достойно вести себя в таких местах. Респект родителям, которые воспитали таких ребятишек. Я не выдержала и спросила у мальчика, из какой они школы. Ответил, что из 6 лицея из 5 В класса. Ребята, вы супер!

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