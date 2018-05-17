«Бронза» Кубка мэра города Новосибирска по художественной гимнастике

В рубрику «Сообщи свою новость» написалС 11 по 13 мая в центре спортивной подготовки «Заря» состоялся открытый чемпионата по художественной гимнастике «Кубок мэра города Новосибирска». В этом году турнир отметил первый юбилей — 5-летие и приобрёл статус – «международный». Особенностью нынешнего чемпионата стало участие гимнасток из японского города-побратима Саппоро.Надо отметить, «Кубок мэра» – соревнования высокого уровня, где к участию допускаются только сильнейшие спортсменки. На этот раз на ковёр вышли 150 представительниц прекрасного пола в возрасте от 10 до 17 лет, из Барнаула, Иркутска, Бердска, Краснообска, Кольцова. И, как уже сказано, целая команда гимнасток из Японии.Открыл турнир мэр Новосибирска Анатолий Локоть.– Художественная гимнастика – особенный вид спорта, здесь очень тонкая граница между спортом и искусством. Посмотрите, какая походка у девочек, какие они грациозные, спортивные! Я не мог сюда не приехать, Кубок мэра все-таки, – сказал Анатолий Евгеньевич. – И то, что здесь команда из Саппоро – нашего города-побратима, считаю особенностью этих соревнований.Вера Бахмутова, президент федерации художественной гимнастики Новосибирской области:– Начинали мы когда-то со своих участниц – были Новосибирск и прилегающие районы, а сейчас к нам едут международные команды. Уровень стал намного выше – здесь у нас вся статусная, результативная работа гимнасток.Вера Николаевна рассказала, что перед соревнованиями прошли несколько мастер-классов, где японские и новосибирские гимнастки делились друг с другом своими навыками.Представитель японской делегации отметил, что к этим стартам команда готовилась около полугода. И что для них здесь важны не только спортивные результаты, но и укрепление дружбы между городами-побратимами – Новосибирском и Саппоро.Именно на этом престижном чемпионате бердчанка, воспитанница отделения художественной гимнастики СШ «Авангард», Анастасия Кочнева завоевала «бронзу» в упражнениях с лентой.Тренер юной спортсменки Елены Геннадьевны Пантюхиной отметила:-На данный момент гимнастика один из сложных видов спорта, в котором делается акцент на выразительность, артистичность.У Насти есть все эти качества. Она не просто владеет телом, техникой., но и передает свои эмоции окружающим.Поздравляем Анастасию и Елену Геннадьевну с замечательным результатом!