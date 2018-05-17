КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 1-ю квртиру в центре!
Продам 1-ю квартиру! (2-я студия)
Продам квартиру 8-913-481-64-14 Мария
Продам 3-ю в центре
Продам 1-ую квартиру в Молодежном!
Продам 1к
Продам квартиру
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Умные чиновники и велосипедные дорожки улучшат здоровье жителей Бердска

Шторм с дождем и мокрым снегом надвигается на Бердск

Компенсируют 18 тыс. рублей за каждую онлайн-кассу предпринимателям Бердска

Госдума приняла во втором чтении законопроект о контрсанкциях

Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»

Облил кипятком и зверски избил таксист свою знакомую в Новосибирске

Кирилла Серебренникова выпустили из-под домашнего ареста для поездки к отцу в Ростов-на-Дону

Почти 6 млн рублей задолжали за землю арендаторы в Бердске

Сокращение населения России до 132 млн к 2050 году прогнозирует ООН

Суд отложил заседание по делу о гибели на квадроцикле 5-летнего мальчика из Бердска

Последние комментарии

Май 2018
M T W T F S S
« Apr    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  


«Бронза» Кубка мэра города Новосибирска по художественной гимнастике

Открыл турнир мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

17.05.2018 Нет комментариев

В рубрику «Сообщи свою новость» написал СШ «Авангард»:
С 11 по 13 мая в центре спортивной подготовки «Заря» состоялся открытый чемпионата по художественной гимнастике «Кубок мэра города Новосибирска». В этом году турнир отметил первый юбилей — 5-летие и приобрёл статус – «международный». Особенностью нынешнего чемпионата стало участие гимнасток из японского города-побратима Саппоро.
Надо отметить, «Кубок мэра» – соревнования высокого уровня, где к участию допускаются только сильнейшие спортсменки. На этот раз на ковёр вышли 150 представительниц прекрасного пола в возрасте от 10 до 17 лет, из Барнаула, Иркутска, Бердска, Краснообска, Кольцова. И, как уже сказано, целая команда гимнасток из Японии.
Открыл турнир мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
– Художественная гимнастика – особенный вид спорта, здесь очень тонкая граница между спортом и искусством. Посмотрите, какая походка у девочек, какие они грациозные, спортивные! Я не мог сюда не приехать, Кубок мэра все-таки, – сказал Анатолий Евгеньевич. – И то, что здесь команда из Саппоро – нашего города-побратима, считаю особенностью этих соревнований.
Вера Бахмутова, президент федерации художественной гимнастики Новосибирской области:
– Начинали мы когда-то со своих участниц – были Новосибирск и прилегающие районы, а сейчас к нам едут международные команды. Уровень стал намного выше – здесь у нас вся статусная, результативная работа гимнасток.
Вера Николаевна рассказала, что перед соревнованиями прошли несколько мастер-классов, где японские и новосибирские гимнастки делились друг с другом своими навыками.
Представитель японской делегации отметил, что к этим стартам команда готовилась около полугода. И что для них здесь важны не только спортивные результаты, но и укрепление дружбы между городами-побратимами – Новосибирском и Саппоро.
Именно на этом престижном чемпионате бердчанка, воспитанница отделения художественной гимнастики СШ «Авангард», Анастасия Кочнева завоевала «бронзу» в упражнениях с лентой.
Тренер юной спортсменки Елены Геннадьевны Пантюхиной отметила:
-На данный момент гимнастика один из сложных видов спорта, в котором делается акцент на выразительность, артистичность.У Насти есть все эти качества. Она не просто владеет телом, техникой., но и передает свои эмоции окружающим.
Поздравляем Анастасию и Елену Геннадьевну с замечательным результатом!

Бронза Кубка мэра города Новосибирска по художественной гимнастике Бронза Кубка мэра города Новосибирска по художественной гимнастике Бронза Кубка мэра города Новосибирска по художественной гимнастике Бронза Кубка мэра города Новосибирска по художественной гимнастике


Похожие записи

Тэги:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Ребята не шумели в кафе, когда отмечали день рождения! Не поделили улицу Ленина маршрутка и «Тойота» в центре Бердска «Бронза» Кубка мэра города Новосибирска по художественной гимнастике

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

МРТ в Клинике Санитас. Онкопоиск со скидкой более 50%
ЗАО "Клиника Санитас"
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика