КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 1-ю квртиру в центре!
Продам 1-ю квартиру! (2-я студия)
Продам квартиру 8-913-481-64-14 Мария
Продам 3-ю в центре
Продам 1-ую квартиру в Молодежном!
Продам 1к
Продам квартиру
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Умные чиновники и велосипедные дорожки улучшат здоровье жителей Бердска

Шторм с дождем и мокрым снегом надвигается на Бердск

Компенсируют 18 тыс. рублей за каждую онлайн-кассу предпринимателям Бердска

Госдума приняла во втором чтении законопроект о контрсанкциях

Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»

Облил кипятком и зверски избил таксист свою знакомую в Новосибирске

Кирилла Серебренникова выпустили из-под домашнего ареста для поездки к отцу в Ростов-на-Дону

Почти 6 млн рублей задолжали за землю арендаторы в Бердске

Сокращение населения России до 132 млн к 2050 году прогнозирует ООН

Суд отложил заседание по делу о гибели на квадроцикле 5-летнего мальчика из Бердска

Последние комментарии

Май 2018
M T W T F S S
« Apr    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  


Я потеряла ключи от машины!

Заранее спасибо за помощь. Телефон для связи с автовладельцем: 8 953 794 7568.

17.05.2018 Нет комментариев

В рубрику «Сообщи свои новости» написала елена:
Сегодня, 17 мая, в районе магазинов «Сантимо» и «Холди» были потеряны ключи от машины. Пожалуйста, верните их хозяину! Заранее спасибо за помощь. Телефон для связи с автовладельцем: 8 953 794 7568.


Похожие записи

  • Нет похожих записей.
Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Ребята не шумели в кафе, когда отмечали день рождения! Не поделили улицу Ленина маршрутка и «Тойота» в центре Бердска «Бронза» Кубка мэра города Новосибирска по художественной гимнастике

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

МРТ в Клинике Санитас. Онкопоиск со скидкой более 50%
ЗАО "Клиника Санитас"
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика