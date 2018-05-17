Я потеряла ключи от машины!

Заранее спасибо за помощь. Телефон для связи с автовладельцем: 8 953 794 7568.

В рубрику «Сообщи свои новости» написала елена:

Сегодня, 17 мая, в районе магазинов «Сантимо» и «Холди» были потеряны ключи от машины. Пожалуйста, верните их хозяину! Заранее спасибо за помощь. Телефон для связи с автовладельцем: 8 953 794 7568.

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