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Шторм с дождем и мокрым снегом надвигается на Бердск

МЧС предупредило о резком ухудшении погоды в Новосибирской области 18 и 19 мая. Ветер до 25 метров в секунду может срывать крыши и валить баннеры.

17.05.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Шторм с дождем и мокрым снегом надвигается на Бердск

В шторм пострадали несколько автомобилей в Бердске

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, днём 18-го и ночью 19 мая по Новосибирской области ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, усиление ветра 13-18 м/с, местами порывы до 25 м/с. Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций не выше межмуниципального уровня, связанных с повреждением (обрывом) линий связи и электропередач, падением слабо закреплённых конструкций, срывом кровли со зданий и сооружений.

На основании неблагоприятного прогноза специалисты МЧС предупреждают о возможном возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением (обрывом) линий связи и электропередач, падением слабо закреплённых конструкций, срывом кровли со зданий и сооружений.

При усилении ветра следует ограничить выход из зданий. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра. Рекомендовано отказаться от дальних поездок.

МЧС советует

Если сильный ветер застал вас на улице, укройтесь в подземном переходе или в подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов и окон, так как с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов. Не укрывайтесь сами и не паркуйте автомобили за остановками общественного транспорта, под рекламными щитам, рядом недостроенными зданиям и под деревьями.

Опасно при сильном ветре стоять под линиями электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам. Будьте аккуратны с электроприборами. При штормовом ветре часто происходит схлестывание воздушных линий электропередач, что способствует перебоям электричества, а также может привести к возникновению пожаров

В ветреную погоду также следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнём. При сильном порывистом ветре возгорания могут приобрести крупные масштабы.

Гражданам следует прислушаться к прогнозу и предупреждениям специалистов, чтобы не попасть в опасную ситуацию.

Главам муниципалитетов, руководителям министерств, ведомств, объектов экономики и предприятий жизнеобеспечения населения рекомендовано выполнить комплекс превентивных мероприятий, а также обеспечить готовность дежурных и дополнительных сил и средств для ликвидации возможных последствий неблагоприятных метеоявлений.

Обо всех происшествиях необходимо сообщать по телефону 112, 101 или в Единую дежурную диспетчерскую службу Бердска по тел. 2-18-18.


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