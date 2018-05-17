Компенсируют 18 тыс. рублей за каждую онлайн-кассу предпринимателям Бердска

Одним из самых обсуждаемых, на круглом столе по вопросам предпринимательства в мэрии Бердска сегодня, 17 мая, стал вопрос окончания срока введения с 1 июля онлайн-касс.

Напомним, с 1 июля 2018 года согласно федеральному закону №290-ФЗ, изменяется порядок осуществляется расчетов при реализации товаров, выполнении работ или оказании услуг.

Для работы по новой технологии необходимо приобрести контрольно кассовую технику, включенную в реестр ККТ, и зарегистрировать ее через личный кабинет на сайте ФНС России.

В четверг на совещании у мэра среди докладчиков выступила начальник межрайонной налоговой инспекции №3 по Новосибирской области Елена Перемитина.

Она сообщила, что у бизнесменов, устанавливающих кассовые аппараты по требованиям нового закона, есть шанс сэкономить 18 тыс. рублей на приобретении каждой кассы. Для этого индивидуальный предприниматель должен зарегистрировать кассу в налоговых органах в период с 1 февраль 2017-го до 1 июля 2018 года.

Индивидуальный предприниматель вправе уменьшить сумму единого налога на вмененный доход или стоимость патента на сумму расходов на приобретение ККТ. В случае несоблюдения сроков налоговики откажут в предоставлении налогового вычета. Узнать подробности можно по тел. 8 (383 41) 3 10 30.