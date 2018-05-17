Умные чиновники и велосипедные дорожки улучшат здоровье жителей Бердска
Шторм с дождем и мокрым снегом надвигается на Бердск
Компенсируют 18 тыс. рублей за каждую онлайн-кассу предпринимателям Бердска
Госдума приняла во втором чтении законопроект о контрсанкциях
Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Облил кипятком и зверски избил таксист свою знакомую в Новосибирске
Кирилла Серебренникова выпустили из-под домашнего ареста для поездки к отцу в Ростов-на-Дону
Почти 6 млн рублей задолжали за землю арендаторы в Бердске
Сокращение населения России до 132 млн к 2050 году прогнозирует ООН
Суд отложил заседание по делу о гибели на квадроцикле 5-летнего мальчика из Бердска