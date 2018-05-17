Умные чиновники и велосипедные дорожки улучшат здоровье жителей Бердска

Тенденция к увеличению заболеваемости наметилась в Бердске. По данным бердской горбольницы, первичная заболеваемость среди населения увеличилась с 597 в 2016 году до 786 в 2017, общая заболеваемость выросла с 1140 в 2016 году до 1587. Статистика приведена на 100 000 населения.

Комиссия по вопросам здравоохранения бердской общественной палаты провела анкетирование по оценке качества бердской медицины. Были опрошены 85 человек. Из них 60 — в возрасте старше 60 лет, до 40 лет — 25 человек.

— При анализе анкет установлено, что причиной ухудшения здоровья большинство считает санитарно-гигиенические или экологические условия проживания, условия труда, недостаток отдыха. Общеизвестно, что основными факторами снижения здоровья могут быть гиподинамия, неправильное питание, водоснабжение, не отвечающее гигиеническим требованиям, психоэмоциональное напряжение, вредные привычки и неблагоприятная санитарно-гигиеническая и экологическая обстановка. В этом случае профилактика заболеваний является одной из важнейших задач местных органов власти, состоящих из комплекса медицинских и немедицинских мероприятий, — рассказал на заседании общественной палаты в начале мая член комиссии по вопросам здравоохранения Вячеслав Власов.

Автор видео Галина Панчева



Где парковки и дорожки?

По словам Вячеслава Власова, одной из причин неблагоприятной санитарно-гигиенической обстановки является строительство жилых домов без учета интереса жильцов. При проектировании нет связи с природным ландшафтом и инсталляцией, отсутствуют пешеходные зоны и велосипедные дорожки. Приоритет отдается застройщику.

Комиссия по вопросам здравоохранения общественной палаты считает, что она должна обратиться в бердский горсовет депутатов, администрацию с несколькими предложениями. Первое, разработать местные нормативы по развитию пешеходных зон и велосипедных дорожек, связывающих жилые кварталы и производственные площади.

Власов уверен, что многие бердчане могли бы ездить на работу и обратно на велосипедах.

— Но ездить сейчас довольно страшно. Водители, к сожалению, не понимают, что кроме них есть и другие участники дорожного движения, — пояснил Евгений Вячеславович.

Второе предложение: разработать местный норматив дворовой территории, включающий в законодательном порядке детские и спортивные площадки, озелененный места для отдыха, парковку для всех жильцов и парковку для гостей.

Кленовый бор

Третье, необходимо развивать парковые зоны и места отдыха, которые способствуют улучшению качества атмосферного воздуха.

— Парковые зоны в нашем городе находятся не в очень хорошем состоянии, — отметил Власов.

Четвертое, дальнейшее развитие городских лесов, имеющих особую экологическую ценность. Они способствуют снижению уровня воздействия на человека химических и физических факторов, являются источником поступления в воздух кислорода, фитонцидов и других полезных веществ.

— Городские леса у нас уникальные. У меня есть проект лесоустройства 1895 года. Наши остаточные леса примерно на 80% искусственного происхождения. С 1895 года лесники проводили посадки. Разновозрастные насаждения нужно сохранять, — уверен Власов.

Самое страшное, по словам Вячеслава Евгеньевича, это «зеленый пожар». Аборигенную растительность вытесняет канадский клен. Может произойти и так: был сосновый лес, стал кленовый, предполагает Власов.

Без воды

В списке был пятый пункт — обеспечить жителей нескольких улиц Речкуновки водопроводной водой. Вода из технической скважины, которой они пользовались, не соответствовала санитарно-гигиеническим требованиям. К моменту заседания общественной палаты речкуновцам подключили водопровод.

Не ценят специалистов

В шестом пункте стоит подготовка специалистов администрации и защита их путем создания необходимых условий для нормальной деятельности.

— Специалист, будь он государственный или муниципальный служащий, становится более или менее специалистом, когда отработает более 10 лет. У нас, к сожалению, этого не происходит. У нас специалистов не ценят. Что происходит? Нет преемственности. Иной раз специалисты не имеют и слова сказать. Приведу пример. Когда-то мы разработали проект мусоросжигающего завода. С элементами сортировки и переработки. Было потрачено много сил и средств. Огромная работа была проведена. Прошли все экспертизы. В 2000 году исчезли экологические фонды, выделяющие финансирование. Попросили деньги из области. Тогдашний губернатор приехал в Бердск. В актовом зале горадминистрации сказал, что завод будет очень вреден для здоровья. И никто даже слова не сказал. Он спросил: кто против? Все молчат. Или другой пример. Мы разработали перенос нашей свалки. Свалка — наша боль. Специалистов сократили, отдел ликвидировали. Да еще отвели земельный участок под полигон всего Западно-Сибирского округа. Вообще «отлично» такое сделать. Слава богу прокуратура возмутилась, — негодовал член комиссии по вопросам здравоохранения.

Предложения будут предоставлены для рассмотрения другим комиссиям общественной палаты. Они будут доработаны и отправлены в бердскую горадминистрацию.