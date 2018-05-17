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Облил кипятком и зверски избил таксист свою знакомую в Новосибирске

Выяснилось, что новосибирец периодически избивал подружку, но она в полицию не обращалась. Даже с проломленной головой и ожогами по всему телу она заявляла, что сама опрокинула на себя чайник.

17.05.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Облил кипятком и зверски избил таксист свою знакомую в Новосибирске

Изверга взяли под стражу

В Новосибирске раскрыто тяжкое преступление, сообщили в управлении МВД по Новосибирской области.

13 мая из квартиры дома по улице Станиславского в областную клиническую больницу была доставлена 35-летняя женщина, у которой медицинские работники диагностировали ожоги головы, туловища и нижних конечностей 2 и 3 степени. При этом потерпевшая сообщила врачам, что получила ожоги, случайно опрокинув на себя кипящий чайник. Однако при дальнейшем обследовании у пациентки были обнаружены переломы ребер, закрытая черепно-мозговая травма и другие телесные повреждения. Информация по данному факту была передана в полицию.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции №7 «Ленинский» управления МВД России по Новосибирску совместно с оперативниками областного управления уголовного розыска установили, что к совершению преступления причастен 42-летний житель Новосибирска, ранее судимый за кражу и работающий водителем такси. Мужчина был задержан 15 мая на съемной квартире в Октябрьском районе.

Как установили полицейские, подозреваемый и потерпевшая были близко знакомы и периодически встречались. 12 мая они находились в квартире потерпевшей. Войдя в ванную комнату, где женщина принимала душ, злоумышленник облил ее кипятком из чайника, а затем избил, после чего вызвал скорую помощь. Прибывшим врачам ни таксист, ни его знакомая не сообщили о криминальном характере травм.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по  ч.1 ст.111 Уголовного кодекса РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), сейчас он помещен в изолятор временного содержания.

Проводится расследование, мотивы совершенного преступления выясняются. По имеющимся сведениям, подозреваемый ранее неоднократно наносил женщине побои, однако в полицию она не обращалась.


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