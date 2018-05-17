Госдума приняла во втором чтении законопроект о контрсанкциях. Планируется, что Госдума рассмотрит законопроект в третьем, окончательном, чтении на пленарном заседании 22 мая.

Законопроект, внесенный группой депутатов во главе со спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным, предусматривает возможность введения контрсанкций в ответ на недружественные меры в отношении России, предпринятые США и другими странами.

По решению президента кабмину предоставляется право вводить различные меры противодействия. При этом они не могут касаться жизненно необходимых товаров, аналогов которых нет в РФ и других странах.

Президент также может принять решения на основании предложений Совбеза России. При устранении обстоятельств, которые стали причиной введения контрсанкций, правительство может отменить меры противодействия.

«Целью настоящего федерального закона является защита интересов и безопасности РФ, ее суверенитета и территориальной целостности, прав и свобод граждан РФ от недружественных действий США и иных иностранных государств, в том числе выражающихся во введении политических или экономических санкций в отношении РФ, граждан РФ или российских юрлиц, в совершении других действий, представляющих угрозу территориальной целостности России или направленных на экономическую и политическую дестабилизацию РФ», — говорится в тексте законопроекта.

В документе нет упоминания конкретных отраслей, услуг и товаров. Ко второму чтению перечень возможных мер противодействия сократили с 16 до шести. В отношении компаний, подпавших под контрсанкции, ввозится запрет на участие в контрактах по госзакупкам и в приватизации госимущества. Такой же запрет будет действовать для компаний, которые прямо или косвенно подконтрольны или аффилированны с недружественными иностранными государствами.

Кабинет министров будет вправе прекратить или приостановить действие международного сотрудничества с недружественными иностранными государствами, а также с организациями, находящимися под их юрисдикцией либо прямо или косвенно подконтрольных таким государствам или аффилированных с ними.

Правительство сможет вводить запрет или ограничивать ввоз и вывоз продукции или сырья из США и других недружественных стран. Меры противодействия не будут относиться к товарам, которые могут быть ввезены гражданами России или иностранными гражданами для личного пользования.

Предусматривается, что в случае принятия в целом закон вступит в силу со дня официального опубликования.

Источник: ТАСС