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Кирилла Серебренникова выпустили из-под домашнего ареста для поездки к отцу в Ростов-на-Дону

Появилось видео с временно отпущенным режиссером «Седьмой студии». Следователь разрешил обвиняемому в хищении денег отлучиться на пару дней.(ВИДЕО)

17.05.2018 Фото: ТАСС Нет комментариев

 

Кирилла Серебренникова выпустили из под домашнего ареста для поездки к отцу в Ростов на Дону

Кирилл Серебренников

Режиссера Кирилла Серебренникова выпустили из-под домашнего ареста, чтобы он смог навестить отца в Ростове-на-Дону.

Находящийся под следствием Серебренников попросил освободить его на пару дней, чтобы съездить к родителю, который недавно сломал ногу. В феврале 2018 года у режиссера после тяжелой болезни умерла мать, поэтому следователи решили пойти подсудимому навстречу, передают «Известия».

Телеканал РЕН ТВ запечатлел режиссера в ростовском аэропорту, откуда он вылетел обратно в Москву.

16 мая Следственный комитет завершил расследование дела «Седьмой студии», одним из фигурантов которого является Серебренников. Стражи порядка собрали доказательства, подтверждающие хищение бюджетных средств.

«Обвиняемые и их защитники продолжают знакомиться с материалами уголовного дела, объем которого более 250 томов. С материалами 50 томов они уже ознакомились», — также говорится в сообщении ведомства.

Расследование дела «Седьмой студии» шло почти год. В его рамках квартира режиссера Кирилла Серебренникова в Германии, купленная за €300 тыс. в период предполагаемого хищения, была арестована. Помимо этого, арест был наложен на автомобили других фигурантов дела общей стоимостью около 7 млрд рублей, а также ювелирные украшения и денежные суммы.

По данным следствия, Кирилл Серебренников, бывший генеральный директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский, бывший гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин, экс-главный бухгалтер компании Нина Масляева, экс-глава департамента господдержки Минкультуры и директор РАМТа Софья Апфельбаум и продюсер «Седьмой студии» Екатерина Воронова, обвиняемые в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), похитили 133 млн рублей бюджетных средств из 214 млн рублей, выделенных с 2011 по 2014 год для «Седьмой студии» на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта «Платформа».

Все фигуранты находятся под домашним арестом.


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