Сервис для заботливых и экономных родителей

Многочисленные исследования уже давно выяснили, что для детского счастья нужно совсем немного: родители рядом, хороший сон и качественная еда. Путешествующие родители знают, как тяжело в дороге или на новом месте организовать полноценное питание. Уходит много времени на закупку нужных продуктов, их транспортировку, готовку и последующую уборку. Специально для таких родителей служба доставки в Новосибирске подготовила специальные предложения.

Меню для детей и их родителей

Самая большая трудность правильного питания во время путешествия – это невозможность готовить и употреблять жидкую горячую пищу. В меню для этого случая представлен большой выбор супов, бульонов с мясом, сытных кремов-супов, детских перетертых супов с сыром и картофелем и много другого.

Не менее внушительный и выбор вторых горячих блюд. Дети и взрослые будут в восторге от лазаньи, тортеллей с говядиной, уткой или курицей, различных видов равиолли или рататуя.

Конечно, каждый ребенок будет счастлив, если вы закажете пиццу. Помимо большого выбора начинок, вариантов с классическим или отрубным тестом, предлагается еще и бесплатная доставка любой пиццы http://dostavka-perchini.ru/ в Новосибирске, при условии заказа на 500 рублей.

Ну а чтобы ваш ребенок был в полном восторге, вы можете выбрать для него десертную пиццу. В меню представлено несколько вариантов этого сладкого блюда:

С грушей и сыром Дор Блю – в состав также входит сыр Моцарелла, грецкий орех, сырный соус.

Со свежей вишней и Маршмеллоу – также сюда добавляется Моцарелла, мята и шоколадный соус.

Радость детям, экономия родителям

Каждый родитель теперь может не только порадовать ребенка вкусными блюдами, но и сэкономить. Это можно сделать следующими способами:

1.Получить пиццу бесплатно – для этого достаточно заказать на 1300 рублей и курьер привезет подарок вместе с основным заказом.

2.Получить бесплатно литр морса – этот подарок полагается всем клиентам, заказавшим на 1000 рублей.

3.Десерт «Ассорти Макаронс» — будет предложен каждому имениннику.

4.20% скидка, чтобы сходить в ресторан – вы можете оформить заказ через мобильное приложение, а взамен пригласить супругу в ресторан сети с хорошей скидкой.

5.10% скидка в том случае, если заказ вы забираете сами.

6.Успейте поучаствовать в акциях и получить ценные подарки.