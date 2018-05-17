Почти 6 млн рублей задолжали за землю арендаторы в Бердске

Исполнение бюджета за 2017 год обсуждали на совместном заседании комитетов горсовета депутатов по ЖКХ и бюджету 16 мая в Бердске.

На 99,3 % исполнена за 2017 год доходная часть бюджета Бердска, сообщил депутатам начальник управления финансов и налоговой политики Евгений Шмендель. При плане 2 млрд 341 млн 900 тыс. рублей в бюджет поступило 2 млрд 324 млн 500 тыс. рублей. Налоговые и неналоговые доходы составили 837, 6 млн рублей, финансовая помощь в виде межбюджетных трансфертов 1 млрд 494,7 млн рублей. Налоговые и неналоговые доходы исполнены на 107, 7%. По сравнению 2016 годом поступление налоговых и неналоговых доходов увеличилось на 229, 7 млн рублей — это собственные доходы, отметил Шмендель. На сложившийся уровень исполнения расходов повлияло поступление межбюджетных трансфертов на сумму 56, 6 млн рублей в последний день финансового года. Их пришлось возвращать в область.

Муниципальный долг на 1 января 2018 года составил 70 млн рублей, что на 31,4 млн рублей меньше, чем на 1 января 2017 года.

Бурное обсуждение депутатов вызвала строка бюджета доходов по арендной плате.

Из запланированных доходов в сумме 53, 3 млн рублей по арендной плате за землю в бюджет поступило 47,8 млн рублей или 89,6%. Низкий процент исполнения обусловлен расторжением договоров аренды, по которым арендная плата составляет 5, 6 млн рублей, а также наличием задолженности по текущим платежам.

Депутаты указали на необходимость возвращать задолженности.

— Что такое поработать с кредиторами? Это направить требование. Требование игнорируется. Направить документы в суд. Дальше кто будет работать? Служба судебных приставов. Как она будет работать, мы знаем. Следующий путь — расторгнуть договор. Отказаться от арендных платежей. Для этого и создана комиссия, которая работает индивидуально с каждым арендатором и определяет, временные ли это трудности, и будет ли человек в платить в дальнейшем, — отметил Шмендель.

По словам начальника управления финансов и налоговой политики, для того, чтобы депутаты понимали и принимали участие в данном вопросе, создана комиссия.

— В течение года не расторгли ни одного договора, а сумма растет, нужно действовать и выставлять землю на следующий аукцион, — акцентировал председатель комитета по бюджету Константин Болтрукевич.

Депутаты отметили, что обычно с должниками работают посредством телефонных звонков, а не с ними лично. И это не эффективно.

— Пусть комиссия примет решение ходатайствовать перед главой о расторжении договора, — предложил Шмендель.

Сегодня, 17 мая, на внеочередной сессии депутатов горосвета, после доклада по исполнению бюджета еще раз сделали акцент на низкую собираемость арендной платы.

— Доходы бюджета у нас невелики и поэтому нужно более строго и внимательно и строго относиться к своим доходам, — уверил Болтрукевич.

На сессии депутатов народные избранники приняли исполнение бюджета за 2017 год.