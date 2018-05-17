Кирилла Серебренникова выпустили из-под домашнего ареста для поездки к отцу в Ростов-на-Дону
Почти 6 млн рублей задолжали за землю арендаторы в Бердске
Сокращение населения России до 132 млн к 2050 году прогнозирует ООН
Суд отложил заседание по делу о гибели на квадроцикле 5-летнего мальчика из Бердска
Потерявший всю семью в «Зимней вишне» заявился на праймериз «Единой России»
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