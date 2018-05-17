Суд отложил заседание по делу о гибели на квадроцикле 5-летнего мальчика из Бердска

Очередное заседание суда по делу о смерти 5-летнего мальчика во время катания на квадроцикле суд перенес на 22 мая. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» процесс идет в Искитимском районом суде под председательством судьи Марины Ослоповой.

Последнее заседание состоялось 11 мая, но, как сообщили в суде, не явились «другие участники процесса, поэтому слушания отложены.

На скамье подсудимых мать погибшего мальчика — 33-летняя Наталья Гнипель, ранее не судимая замужняя домохозяйка, жительница Бердска. Ей предъявлено обвинение в совершении преступления по ч. 4 ст. 264 Уголовного кодекса РФ — нарушение лицом, управляющим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Вечером 1 января 2018 года в лесном массиве недалеко от бердского дачного общества «Вега-3» — на территории Искитимского района — в кювет опрокинулся квадроцикл «Гепард» Stels ATV 650G, которым управляла Наталья Гнипель. Ехавший пассажиром ее 5-летний сын от полученных травм скончался на месте.

По данным «Курьер. Среда. Бердск», мальчик скончался на месте от обильной кровопотери в связи с разрывом внутренних органов от упавшего на него квадроцикла.

В ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемая не имела ни удостоверения на право управления транспортными средствами такого типа, ни навыков вождения. А в момент ДТП она находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Вину подсудимая признала частично. Санкция статьи наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Суд проходит В Искитимском районе — по месту совершения преступления.