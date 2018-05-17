КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам квартиру 8-913-481-64-14 Мария
Продам 3-ю в центре
Продам 1-ую квартиру в Молодежном!
Продам 1к
Продам квартиру
Продам квартиру
Продам 1к
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Кирилла Серебренникова выпустили из-под домашнего ареста для поездки к отцу в Ростов-на-Дону

Почти 6 млн рублей задолжали за землю арендаторы в Бердске

Сокращение населения России до 132 млн к 2050 году прогнозирует ООН

Суд отложил заседание по делу о гибели на квадроцикле 5-летнего мальчика из Бердска

Потерявший всю семью в «Зимней вишне» заявился на праймериз «Единой России»

Выпороли нагайками нападавших на сторонников Навального казаков

Фронтовику вручил фирменную кружку «Курьер. Среда. Бердск»

Потанин хочет получить 50% доли «Норникеля» для экономии на налогах

Депутаты добавили 709 тыс. рублей на программу газификации в Бердске

Взорвать Крымский мост предложил Украине американский таблоид

Последние комментарии

Май 2018
M T W T F S S
« Apr    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  


Суд отложил заседание по делу о гибели на квадроцикле 5-летнего мальчика из Бердска

На скамье подсудимых мать погибшего ребенка. По версии следствия, она не имеет прав на вождение квадроцикла и села за руль пьяной. Бердчанке грозит до 7 лет лишения свободы.

17.05.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Суд отложил заседание по делу о гибели на квадроцикле 5 летнего мальчика из Бердска

Мать погибшего ребенка Наталья Гнипель проходит по делу в качестве обвиняемой

Очередное заседание суда по делу о смерти 5-летнего мальчика во время катания на квадроцикле суд перенес на 22 мая. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» процесс идет в Искитимском районом суде под председательством судьи Марины Ослоповой.

Последнее заседание состоялось 11 мая, но, как сообщили в суде, не явились «другие участники процесса, поэтому слушания отложены.

На скамье подсудимых мать погибшего мальчика — 33-летняя Наталья Гнипель, ранее не судимая замужняя домохозяйка, жительница Бердска. Ей предъявлено обвинение в совершении преступления по ч. 4 ст. 264 Уголовного кодекса РФ — нарушение лицом, управляющим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Вечером 1 января 2018 года в лесном массиве недалеко от бердского дачного общества «Вега-3» — на территории Искитимского района — в кювет опрокинулся квадроцикл «Гепард» Stels ATV 650G, которым управляла Наталья Гнипель. Ехавший пассажиром ее 5-летний сын от полученных травм скончался на месте.

По данным «Курьер. Среда. Бердск», мальчик скончался на месте от обильной кровопотери в связи с разрывом внутренних органов от упавшего на него квадроцикла.

В ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемая не имела ни удостоверения на право управления транспортными средствами такого типа, ни навыков вождения. А в момент ДТП она находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Вину подсудимая признала частично. Санкция статьи наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Суд проходит В Искитимском районе — по месту совершения преступления.


Похожие записи

Тэги:
Персоны:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Кирилла Серебренникова выпустили из-под домашнего ареста для поездки к отцу в Ростов-на-Дону Получать паспорта безопасности и фасадов обяжут бизнесменов Бердска Сервис для заботливых и экономных родителей

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Бесплатный первичный прием акушера-гинеколога в клинике Веритас
ООО ''Медико-диагностический центр "Веритас" (лицензия № ЛО-54-01-004019 от 05.08.2016г.)
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика