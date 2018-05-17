КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам квартиру 8-913-481-64-14 Мария
Продам 3-ю в центре
Продам 1-ую квартиру в Молодежном!
Продам 1к
Продам квартиру
Продам квартиру
Продам 1к
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Кирилла Серебренникова выпустили из-под домашнего ареста для поездки к отцу в Ростов-на-Дону

Почти 6 млн рублей задолжали за землю арендаторы в Бердске

Сокращение населения России до 132 млн к 2050 году прогнозирует ООН

Суд отложил заседание по делу о гибели на квадроцикле 5-летнего мальчика из Бердска

Потерявший всю семью в «Зимней вишне» заявился на праймериз «Единой России»

Выпороли нагайками нападавших на сторонников Навального казаков

Фронтовику вручил фирменную кружку «Курьер. Среда. Бердск»

Потанин хочет получить 50% доли «Норникеля» для экономии на налогах

Депутаты добавили 709 тыс. рублей на программу газификации в Бердске

Взорвать Крымский мост предложил Украине американский таблоид

Последние комментарии

Май 2018
M T W T F S S
« Apr    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  


Искитимцемент поддерживает спортсменов города

АО «Искитимцемент» вносит свой вклад в развитие массового и профессионального спорта.

17.05.2018 Нет комментариев

Искитимцемент поддерживает спортсменов города
Накануне хоккейная команда «Искитим» выразила предприятию благодарность за спонсорскую помощь – на средства завода в 2017 году куплено 30 комплектов формы для игроков. «Искитимцемент» и ранее не оставлял сборную без внимания – выделял деньги на приобретение инвентаря, учреждал специальные призы на турнирах.
К слову, капитаном городской хоккейной команды является работник АО «Искитимцемент» Вячеслав Еременко, руководит клубом ветеран производства, представитель трудовой династии цементников Валерий Баранчиков. Сборная показывает хорошие результаты на соревнованиях разного уровня. Так, спортсмены достойно выступают на турнире по хоккею с шайбой «Кубок-300» (сезон 2017-18 гг.): искитимцы вышли в полуфинал чемпионата, где боролись за победу с сильнейшими соперниками, но уступили в упорной борьбе команде «Кристалл» (г.Бердск). По итогам первенства наша команда на втором почетном месте. Болельщики искитимской команды уверены: впереди – новые успехи.
Популяризация спорта и здорового образа жизни – одно из значимых направлений социальной политики предприятия. Завод оказывает финансовую помощь детским и взрослым командам, участвует в проведении соревнований и других мероприятий.

В 2017 году на благотворительные цели АО «Искитимцемент» направило около 700 тыс. руб. В частности, при поддержке предприятия воспитанница ДЮСШ Искитимского района Регина Копылова смогла выступить на первенстве Европы по гиревому спорту среди юношей и девушек, проходившем в Вексфорде (Ирландия). По итогам состязаний девушка признана лучшей среди спортсменок 14-16 лет в упражнении «Рывок с гирей 12 кг».
Также завод оплатил представителям клуба смешанных единоборств «СИАМ» поездку на чемпионат Сибирского федерального округа по тайскому боксу, выделил средства Федерации пожарно-прикладного спорта и ДЮСШ Искитима. В 2018 году началось сотрудничество с городской Епархией, общими силами предстоит решить вопросы развития детского футбола в Искитиме, поддержки дворовых команд.

«По мере возможности наше предприятие участвует в реализации различных социальных и благотворительных проектов, – комментирует генеральный директор АО «Искитимцемент» Владимир Скакун. – Мы не только поддерживаем профессиональные спортивные коллективы и клубы, но и организуем мероприятия в рамках физкультурно-оздоровительной программы для работников завода. Например, ежегодно проводим спартакиаду, итоги которой по доброй традиции объявляем в преддверии своего профессионального праздника – Дня строителя».


Похожие записи

  • Нет похожих записей.

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Кирилла Серебренникова выпустили из-под домашнего ареста для поездки к отцу в Ростов-на-Дону Получать паспорта безопасности и фасадов обяжут бизнесменов Бердска Сервис для заботливых и экономных родителей

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Бесплатный первичный прием акушера-гинеколога в клинике Веритас
ООО ''Медико-диагностический центр "Веритас" (лицензия № ЛО-54-01-004019 от 05.08.2016г.)
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика