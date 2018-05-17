Искитимцемент поддерживает спортсменов города

Накануне хоккейная команда «Искитим» выразила предприятию благодарность за спонсорскую помощь – на средства завода в 2017 году куплено 30 комплектов формы для игроков. «Искитимцемент» и ранее не оставлял сборную без внимания – выделял деньги на приобретение инвентаря, учреждал специальные призы на турнирах.К слову, капитаном городской хоккейной команды является работник АО «Искитимцемент» Вячеслав Еременко, руководит клубом ветеран производства, представитель трудовой династии цементников Валерий Баранчиков. Сборная показывает хорошие результаты на соревнованиях разного уровня. Так, спортсмены достойно выступают на турнире по хоккею с шайбой «Кубок-300» (сезон 2017-18 гг.): искитимцы вышли в полуфинал чемпионата, где боролись за победу с сильнейшими соперниками, но уступили в упорной борьбе команде «Кристалл» (г.Бердск). По итогам первенства наша команда на втором почетном месте. Болельщики искитимской команды уверены: впереди – новые успехи.Популяризация спорта и здорового образа жизни – одно из значимых направлений социальной политики предприятия. Завод оказывает финансовую помощь детским и взрослым командам, участвует в проведении соревнований и других мероприятий.

В 2017 году на благотворительные цели АО «Искитимцемент» направило около 700 тыс. руб. В частности, при поддержке предприятия воспитанница ДЮСШ Искитимского района Регина Копылова смогла выступить на первенстве Европы по гиревому спорту среди юношей и девушек, проходившем в Вексфорде (Ирландия). По итогам состязаний девушка признана лучшей среди спортсменок 14-16 лет в упражнении «Рывок с гирей 12 кг».

Также завод оплатил представителям клуба смешанных единоборств «СИАМ» поездку на чемпионат Сибирского федерального округа по тайскому боксу, выделил средства Федерации пожарно-прикладного спорта и ДЮСШ Искитима. В 2018 году началось сотрудничество с городской Епархией, общими силами предстоит решить вопросы развития детского футбола в Искитиме, поддержки дворовых команд.

«По мере возможности наше предприятие участвует в реализации различных социальных и благотворительных проектов, – комментирует генеральный директор АО «Искитимцемент» Владимир Скакун. – Мы не только поддерживаем профессиональные спортивные коллективы и клубы, но и организуем мероприятия в рамках физкультурно-оздоровительной программы для работников завода. Например, ежегодно проводим спартакиаду, итоги которой по доброй традиции объявляем в преддверии своего профессионального праздника – Дня строителя».