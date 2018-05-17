Ростелеком представил регионам цифровые решения для здравоохранения

Заметно улучшить качество и доступность услуг призвана телемедицинская платформа «Электронный доктор», которая представляет собой единый портал и мобильное приложение с многоступенчатой аутентификацией. На одной площадке будут сосредоточены данные о здоровье граждан от государственных и частных медучреждений, в которых проводились обследования. Таким образом и врачи, и пациенты получат доступ к полной электронной медицинской карте. Эта платформа позволяет докторам вести персональное непрерывное наблюдение пациентов в случае высоких рисков для жизни, создавать напоминания о приеме лекарств, плановых приемах и получать консультации специалистов из других регионов.

Посетители форума познакомились с системой «Электронная очередь» – одной из составляющих проекта «Бережливая поликлиника». Цифровое решение позволит сократить время ожидания, снять эмоциональную нагрузку «живой» очереди, сделав психологический климат в медицинских учреждениях более комфортным. Система состоит из терминалов регистрации для посетителей поликлиник, нескольких табло для визуального отображения информации, а также устройств для голосового оповещения, которые дублируют данные для удобства пациентов. Процесс прохождения очереди регулируется как кнопочным, так и виртуальным пультом оператора: с его помощью можно устанавливать порядок приема в зависимости от готовности документов, производить повторный вызов, возвращать посетителя в очередь, добавлять необходимую служебную информацию.

«Ростелеком» представил ряд интеграционных проектов. Например, «Интеграционная шина» позволяет объединять медицинские системы в единое региональное информационное пространство. Этот ресурс автоматизирует процессы системы здравоохранения и обеспечивает доступ лечебных учреждений к наиболее эффективным рабочим инструментам, существующим сегодня в медицинской сфере.

«Цифровизация здравоохранения и развитие телемедицинских технологий в России – создание единой базы данных о здоровье, ликвидация очередей, выписка справок в электронном виде и другие усовершенствования системы – позволят вывести работу по защите здоровья россиян на новый уровень, пробудить интерес населения к здоровому образу жизни и повысить качество жизни», – отметил заместитель директора макрорегионального филиала-директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Вячеслав Куц.

«Более 100 специалистов в области IT-технологий и медицины, представителей правительств разных регионов и бизнеса посетили пятый юбилейный форум, чтобы обсудить вопросы внедрения информационных систем в жизнь каждого региона России. Отличительной особенностью события в этом году стало участие в деловой программе представителей Казахстана», – поделился исполнительный директор форума «Инфосибирь» Юрий Мухин.

Форум «Инфосибирь» проводится в Новосибирске уже в пятый раз. Ключевым фокусом двухдневной работы стали региональные информационные сегменты в сфере здравоохранения, кибербезопасность, автоматизированные системы аналитики и искусственный интеллект.