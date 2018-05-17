Потерявший всю семью в «Зимней вишне» заявился на праймериз «Единой России»

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», на пожаре в кемеровском ТЦ сгорело 60 человек
Житель Кемерова Игорь Востриков, потерявший 25 марта на пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» жену, трех детей и сестру, выдвинул кандидатуру на праймериз «Единой России» по выборам в облсовет народных депутатов области, сообщили ТАСС в Кемеровском региональном отделении партии в среду.
«Игорь Востриков, действительно, подал документы для участия в процедуре предварительного голосования по отбору кандидатов для выдвижения от партии «Единая России» на выборы Совет народных депутатов Кемеровской области. Решение о том, кто выдвинется от партии, будет принято на партийной конференции во второй половине июня по результатам единого дня предварительного голосования, который пройдет 3 июня», — сказал собеседник агентства.
Востриков отказался комментировать ТАСС свое выдвижение. На партийном сайте предварительного голосования отмечается, что он предприниматель.
Также в списке тех, кто планируется участвовать в праймериз «Единой России» по выборам в кузбасский парламент — основатель студенческого корпуса спасателей «Скала» Кузбасского государственного технического университета Тереза Геворгян. В понедельник ее наградили медалью за помощь при ликвидации последствий пожара в «Зимней вишне», при котором погибли 60 человек. Востриков и Геворгян беспартийные.
Кроме того, документы подали бывший замгубернатора Кемеровской области Алексей Зеленин, уволившийся 28 марта, недавно назначенный помощник главы Кемеровской области Ирина Федорова, ректор Кемеровского государственного сельхозинститута Ирина Ганиева и т.д.
Процедура выдвижения кандидатов на участие в предварительном голосовании завершилась 15 мая. Как сообщал ТАСС, экс-глава Кузбасса, председатель Совета народных депутатов региона 74-летний Аман Тулеев, а также действующие сенаторы от Кузбасса в Совете Федерации Сергей Шатиров и Александр Лаврик заявлений на праймериз не подавали.
О выборах
В сентябре в Кемеровской области должны состояться досрочные выборы губернатора. Последний раз главу региона выбирали в 2015 году, тогда победил Аман Тулеев, возглавлявший регион с 1997 года. Срок его полномочий истекал в 2020 году, однако 1 апреля он ушел в отставку после пожара в торговом центре «Зимняя вишня», где погибли 60 человек.
Врио губернатора был назначен Сергей Цивилев, региональное отделение «Единой России» уже выдвинуло его в числе двух кандидатов на праймериз по выборам главы Кузбасса.
Также осенью жители региона должны выбрать новых депутатов в кузбасский парламент. 3 апреля Тулеев получил вакантный депутатский мандат, а еще через неделю стал председателем облсовета после того, как прежний спикер облсовета Алексей Синицын сложил свои полномочия, позже он был назначен и. о. замгубернатора по взаимодействию с органами местного самоуправления.
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Может я чего то недопонимаю, но у меня перед глазами яркая иллюстрация высокодуховноскрепного человека, громко заявлявшего о своем горе во время волнений на тему кол-ва погибших в Зимней вишни, резко сменившего риторику после обработки специально обученными государевыми людьми и как бонус за эту метаморфозу получившего хороший карьерный старт.
Ощущение, что я наступил в ведро с фекалиями, и никак не могу отмыться….
Брррр……
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Это че у него в голове можно сказать его семья погибло так сказать при этой власти и он лезит к ним чёто горя особо не испытывает
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говорили же что это фейк. Он просто актер.Никто у него не погиб.
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