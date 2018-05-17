Выпороли нагайками нападавших на сторонников Навального казаков

Людей в казачьей форме, которые нагайками били протестующих на Пушкинской площади, выпороли нагайками другие казаки. Как рассказал Business FM казачий блогер Василий Ящиков, на специальном сходе казаки провели внутреннее расследование и наказали тех, кто реагировал на провокации слишком горячо. Настоящий суд ранее оштрафовал только одного из казаков, принимавших участие в столкновениях 5 мая на Пушкинской.

Новость о том, что Евгений Федорченко — так зовут оштрафованного — все-таки был наказан, разошлась по многим СМИ. Однако не все обратили внимание на важную деталь: он должен будет заплатить тысячу рублей лишь за нецензурную брань. Не за драку, не за применение нагайки, а за мат, хотя, по данным «Медиазоны», есть и фото, и видео, подтверждающие, что Федорченко бил протестующих. Но суд этот вопрос даже не рассматривал.

Комментирует теперь уже бывший член Совета по правам человека при президенте РФ Максим Шевченко:

«Это просто подтверждение того, что ворон ворону глаз не выклюет. А для нас это доказательство, что эти так называемые казаки были туда специально свезены властью, специально науськаны на народ, и политические преступники, которые дали им это распоряжение избивать людей нагайками, просто уходят от того, чтобы мы озвучили их имена».

Возможно, все еще впереди. По факту нападений на митингующих уже написано около десяти заявлений, говорит главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов:

«Заявления были поданы только на этой неделе. Есть определенный срок проверки. Я думаю, в течение месяца начнутся какие-то ответы от силовых структур. Могут быть отказы, потом будет обжалование в прокуратуру, прокуратура может вернуть дела обратно. Это достаточно долгий процесс, надеяться на какое-то быстрое решение не приходится».

По идее, инициировать разбирательства могли бы и правоохранительные органы. Даже если предположить, что ни один из сотрудников полиции и Росгвардии, на глазах которых казаки били сторонников Навального, по необъяснимым причинам не видел этого, дело можно было бы возбудить по факту многочисленных публикаций в СМИ — инициативы от пострадавших для этого не требуется.

Однако, скорее всего, такой принцип будет использоваться уже против митингующих. То, что всех задержанных на несогласованной акции вскоре отпустили, еще ничего не значит. За нападение на сотрудников полиции — а протестующие действительно и били полицейских, и бросали в них пластиковые бутылки — позднее могут быть возбуждены уголовные дела, допускает юрист Сурен Аванесян:

«Если после событий никаких процессуальных решений и никаких возбужденных уголовных дел не последовало незамедлительно, то это не значит, что они не последуют никогда. По ряду мероприятий уголовные дела возбуждались спустя значительное время после этих событий. Не думаю, что события 5 мая станут исключением в этом ряду».

Алексей Навальный, например, уже получил 30 суток ареста, а также еще 15 суток за неповиновение полиции (но всего в неволе он проведет 30 суток).

Возвращаясь к казакам, стоит отметить, что сами себя они уже наказали. По крайней мере, об этом говорит казачий блогер Василий Ящиков. Общаясь с Business FM в прошлый раз, он сказал, что казаки проведут собственное внутреннее расследование. К чему оно привело, рассказывает Ящиков:

«Да, мы провели сход. Собрались, сделали выводы, разбирались, как так могло получиться, что довели до такого. Понятно, что были провокаторы. Но тем не менее мы наказали тех, кто дал отпор нагайками. Наказали по своим, казачьим обычаям и традициям. Выпороли. Нагайкой и получили, чтобы знали в следующий раз».

Ящиков при этом отметил: факт порки казаками друг друга совершенно не означает, что в следующий раз при столкновении с оппонентами они будут терпеть оскорбления и реагировать как-то иначе. Воистину свободные люди.