КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам квартиру 8-913-481-64-14 Мария
Продам 3-ю в центре
Продам 1-ую квартиру в Молодежном!
Продам 1к
Продам квартиру
Продам квартиру
Продам 1к
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Кирилла Серебренникова выпустили из-под домашнего ареста для поездки к отцу в Ростов-на-Дону

Почти 6 млн рублей задолжали за землю арендаторы в Бердске

Сокращение населения России до 132 млн к 2050 году прогнозирует ООН

Суд отложил заседание по делу о гибели на квадроцикле 5-летнего мальчика из Бердска

Потерявший всю семью в «Зимней вишне» заявился на праймериз «Единой России»

Выпороли нагайками нападавших на сторонников Навального казаков

Фронтовику вручил фирменную кружку «Курьер. Среда. Бердск»

Потанин хочет получить 50% доли «Норникеля» для экономии на налогах

Депутаты добавили 709 тыс. рублей на программу газификации в Бердске

Взорвать Крымский мост предложил Украине американский таблоид

Последние комментарии

Май 2018
M T W T F S S
« Apr    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  


Фронтовику вручил фирменную кружку «Курьер. Среда. Бердск»

В честь 15-летия редакция дарит памятные сувениры соратникам и партнерам. Один из них — участник Великой Отечественной Василий Сорокин, давний друг газеты.(ВИДЕО)

17.05.2018 Автор: Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой 2 коммент.

Фронтовику вручил фирменную кружку «Курьер. Среда. Бердск»

Василий Сорокин — давний друг редакции

16 июля 2018 года газете «Курьер. Среда. Бердск» исполняется 15 лет. В честь юбилея редакция поздравляет партнеров и вручает грамоты, а постоянным читателям дарит фирменные кружки «15 лет вместе».

92-летний Василий Сорокин, каждую среду приходит в редакцию за свежим номером газеты «Курьер. Среда. Бердск». И каждый раз он обязательно обсуждает с журналистами последниесобытия. Фронтовик был приятно удивлен и рад редакционному презенту.

— Как только принесу домой «Курьер», я его прочитываю от и до. Газета очень хорошая. Мне все в ней нравится. Она такая официальная. В ней много полезной, житейской информации черпаешь. Всем счастья, здоровья,успехов, — высказался Василий Павлович.

Бердчанин воевал на Калининском, Центральном, Ленинградском, Прибалтийском фронтах. Победу встретил на берегу Балтийского моря. Для Василия Павловича служба в армии закончилась 3 марта 1947 года. Спустя два месяца после демобилизации он отправился в Бердск, где жила его двоюродная сестра. Устроился на работу на нефтебазу госрезерва «Гигант». Сорокин и по сей день активно участвует в общественной жизни города, встречаясь с подрастающим поколением и рассказывая им о Великой Отечественной войне.

С каждым годом все меньше остается ветеранов Великой Отечественной — живых свидетей грозной войны, унесшей миллионы человеческих жизней. Сейчас их в Бердске 46. Лишь единицы выходят из дома.

В День Победы, на Мемориале Славы, Василий Сорокин поздравил читателей «Курьера» с великим праздником и пожелал: Так держать!

Автор видео Елена Белоусова


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Кирилла Серебренникова выпустили из-под домашнего ареста для поездки к отцу в Ростов-на-Дону Получать паспорта безопасности и фасадов обяжут бизнесменов Бердска Сервис для заботливых и экономных родителей

(2) Комментариев

  1. Аноним

    Дай Бог здоровья. Какой добрый и светлый взгляд, несмотря на все те ужасы войны, что пришлось ему пережить. Спасибо!

    Thumb up 0 Thumb down 1

  2. Аноним

    вы бы вручили ему ключи от квартиры

    Thumb up 1 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Бесплатный первичный прием акушера-гинеколога в клинике Веритас
ООО ''Медико-диагностический центр "Веритас" (лицензия № ЛО-54-01-004019 от 05.08.2016г.)
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика