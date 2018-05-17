Фронтовику вручил фирменную кружку «Курьер. Среда. Бердск»

16 июля 2018 года газете «Курьер. Среда. Бердск» исполняется 15 лет. В честь юбилея редакция поздравляет партнеров и вручает грамоты, а постоянным читателям дарит фирменные кружки «15 лет вместе».

92-летний Василий Сорокин, каждую среду приходит в редакцию за свежим номером газеты «Курьер. Среда. Бердск». И каждый раз он обязательно обсуждает с журналистами последниесобытия. Фронтовик был приятно удивлен и рад редакционному презенту.

— Как только принесу домой «Курьер», я его прочитываю от и до. Газета очень хорошая. Мне все в ней нравится. Она такая официальная. В ней много полезной, житейской информации черпаешь. Всем счастья, здоровья,успехов, — высказался Василий Павлович.

Бердчанин воевал на Калининском, Центральном, Ленинградском, Прибалтийском фронтах. Победу встретил на берегу Балтийского моря. Для Василия Павловича служба в армии закончилась 3 марта 1947 года. Спустя два месяца после демобилизации он отправился в Бердск, где жила его двоюродная сестра. Устроился на работу на нефтебазу госрезерва «Гигант». Сорокин и по сей день активно участвует в общественной жизни города, встречаясь с подрастающим поколением и рассказывая им о Великой Отечественной войне.

С каждым годом все меньше остается ветеранов Великой Отечественной — живых свидетей грозной войны, унесшей миллионы человеческих жизней. Сейчас их в Бердске 46. Лишь единицы выходят из дома.

В День Победы, на Мемориале Славы, Василий Сорокин поздравил читателей «Курьера» с великим праздником и пожелал: Так держать!

Автор видео Елена Белоусова

