Фронтовику вручил фирменную кружку «Курьер. Среда. Бердск»

В честь 15-летия редакция дарит памятные сувениры соратникам и партнерам. Один из них — участник Великой Отечественной Василий Сорокин, давний друг газеты.(ВИДЕО)
17.05.2018Автор: Елена БелоусоваФото: Елены Белоусовой2 коммент.
Василий Сорокин — давний друг редакции
16 июля 2018 года газете «Курьер. Среда. Бердск» исполняется 15 лет. В честь юбилея редакция поздравляет партнеров и вручает грамоты, а постоянным читателям дарит фирменные кружки «15 лет вместе».
92-летний Василий Сорокин, каждую среду приходит в редакцию за свежим номером газеты «Курьер. Среда. Бердск». И каждый раз он обязательно обсуждает с журналистами последниесобытия. Фронтовик был приятно удивлен и рад редакционному презенту.
— Как только принесу домой «Курьер», я его прочитываю от и до. Газета очень хорошая. Мне все в ней нравится. Она такая официальная. В ней много полезной, житейской информации черпаешь. Всем счастья, здоровья,успехов, — высказался Василий Павлович.
Бердчанин воевал на Калининском, Центральном, Ленинградском, Прибалтийском фронтах. Победу встретил на берегу Балтийского моря. Для Василия Павловича служба в армии закончилась 3 марта 1947 года. Спустя два месяца после демобилизации он отправился в Бердск, где жила его двоюродная сестра. Устроился на работу на нефтебазу госрезерва «Гигант». Сорокин и по сей день активно участвует в общественной жизни города, встречаясь с подрастающим поколением и рассказывая им о Великой Отечественной войне.
С каждым годом все меньше остается ветеранов Великой Отечественной — живых свидетей грозной войны, унесшей миллионы человеческих жизней. Сейчас их в Бердске 46. Лишь единицы выходят из дома.
В День Победы, на Мемориале Славы, Василий Сорокин поздравил читателей «Курьера» с великим праздником и пожелал: Так держать!
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Дай Бог здоровья. Какой добрый и светлый взгляд, несмотря на все те ужасы войны, что пришлось ему пережить. Спасибо!
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вы бы вручили ему ключи от квартиры
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