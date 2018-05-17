Потанин хочет получить 50% доли «Норникеля» для экономии на налогах

Экономия на налогах

Президент «Норникеля» Владимир Потанин, который недавно увеличил свою долю в компании до 34% (через ряд компаний), купив на рынке 1,5–1,6%, и который намерен продолжать наращивать свой пакет, объяснил, что одна из его целей — экономия на налогах на дивиденды. Об этом он заявил 15 мая на слушаниях в Высоком суде Лондона, который рассматривает иск второго крупнейшего акционера «Норникеля» — UC Rusal Олега Дериапски (27,8%), оспаривающего условия продажи акций третьего акционера — Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова. У РБК есть расшифровка заседания суда. Ее подлинность подтвердил РБК один из участников процесса.

По российским законам физическое или юридическое лицо освобождается от налога на дивиденды, если ему принадлежит более 50% в компании, пояснил в суде Потанин.

Согласно ст. 284 Налогового кодекса юридическое лицо, владеющее более чем 50% акций или долей в другой российской компании, платит, точнее — не платит, налог на прибыль с выплачиваемых дивидендов по ставке 0%, пояснил Анатолий Юшин из адвокатского бюро «Юшин и партнеры».

Бизнесмен отметил, что, являясь крупным акционером «Норникеля», заработал на дивидендах «довольно большой объем средств», который он хотел бы реинвестировать в компанию, поскольку он в нее верит и посвящает ей много своего времени.

Он также пояснил, что сейчас платит налог на получаемые дивиденды по ставке 5-13% в зависимости от вида бумаг (акции или ADR) и юрисдикций, где зарегистрированы компании, через которые он владеет акциями «Норникеля». За 2017 год Потанин получил около $890 млн дивидендов от «Норникеля». Таким образом, на уплату налогов ушло $44,5–116 млн, подсчитал директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов.

По словам Потанина, он предлагал другим акционерам «Норникеля» — Дерипаске и Абрамовичу — объединить пакеты в компании, чтобы получить свыше 50% только лишь из соображений экономии: им вместе не пришлось бы платить налоги на дивиденды. При этом речь про выкуп их бумаг не шла, следует из показаний бизнесмена. Когда именно он делал такое предложение, Потанин не уточнил.

Глава «Норникеля» добавил, что выкупать акции у существующих акционеров предпочтительнее, нежели с рынка, потому что это помимо прочего позволяет сохранить высокую ликвидность на бирже: сейчас free float «Норникеля» составляет около 34%. По его словам, Дерипаска, являясь крупнейшим акционером UC Rusal, понял его мотивы, поскольку сам предлагал другому акционеру UC Rusal — Виктору Вексельбергу продать его долю в этой компании, чтобы увеличить свой пакет, сохранив уровень free float.

Но убедить партнеров не удалось, сообщил Потанин. (Вексельберг также не стал продавать Дерипаске долю в UC Rusal, а, наоборот, в феврале 2018 года увеличил свой пакет до 26,5%, выкупив акции у ОНЭКСИМа Михаила Прохорова.)

Еще один вариант, который Потанин обсуждал с Дерипаской летом 2017 года, — передача акций «Норникеля», принадлежащих UC Rusal, в прямое владение акционерам алюминиевой компании — Дерипаске, Вексельбергу и Прохорову. После этого Потанин рассчитывал объединить пакеты в «Норникеле» с Вексельбергом и Прохоровым для тех же целей экономии на налогах, а потом, возможно, и выкупить их долю, признался бизнесмен. Поскольку Дерипаска отказался от идеи объединения «Норникеля» с UC Rusal, то последней не было смысла владеть акциями первой, аргументировал Потанин. Но и это предложение было отвергнуто, следует из его показаний.

Представитель UC Rusal отказался от комментариев.

Путь к контролю

Лондонский суд с понедельника, 14 мая, рассматривает по существу иска UC Rusal, которая оспаривает условия продажи 4% «Норникеля». Ответчиками по нему выступают Whiteleave Владимира Потанина и Crispian. В рамках предварительных слушаний стороны уже договорились, что этот пакет пропорционально выкупают основные акционеры компании — Whitеleave и UC Rusal. В середине марта Whitеleave, согласно договоренности в суде, приобрела 2,1% у Crispian за $778 млн, однако компания Дерипаски, получив право купить 1,9%, назвала объявленную цену на бумаги завышенной (за свой пакет она должна была заплатить около $700 млн), а саму сделку — вынужденной: по мнению UC Rusal, в случае продажи всего пакета Потанину нарушится баланс между основными акционерам компании.

Для Потанина же, по его словам, оказалось большим сюрпризом то, что Дерипаска подал в суд.

Потанин, давая показания в суде, рассказал также, что предлагал плату Дерипаске за отказ от преимущественного права на выкуп части акций у Crispian, чтобы иметь возможность выкупить максимально возможный пакет у структуры Абрамовича и Абрамова, которой принадлежало 6,3% «Норникеля». В этом случае главе «Норникеля» пришлось бы предлагать меньшую премию продавцу и проще занимать деньги у банков.

Когда же Потанин понял, что UC Rusal все же намерена приобрести 1,9% у Crispian, то он стал скупать акции на открытом рынке, что вышло для него даже дешевле, чем если бы он купил дополнительные бумаги у Абрамовича и Абрамова, рассказал бизнесмен в суде.

По словам замгендиректора по инвестициям «Интерроса» (управляет активами Потанина) Алексея Башкирова, который давал показания в суде 16 мая, Потанин скупал акции «Норникеля» на рынке на фоне падения котировок из-за введения Минфином США санкций против UC Rusal и Дерипаски.

На скупку акций «Норникеля» Потанин привлек в банках $1,5 млрд, объясняя потенциальным кредиторам, что увеличение доли в компании является его стратегическим интересом и у его структур достаточно свободных акций «Норникеля», которые банки могут использовать в качестве залогов. После сделки с Абрамовичем и Абрамовым у Потанина осталось $722 млн, на эти деньги, исходя из текущих котировок «Норникеля» на Лондонской бирже, он может скупить еще около 2,6%.

​Потанин, даже не занимая деньги на покупку акций в банках, только за счет получаемых им дивидендов от «Норникеля» вполне может довести свою долю в «Норникеле» до контроля еще до окончания акционерного соглашения между основными совладельцами компании, то есть до 2022 года, отмечает глава аналитического подразделения БКС Кирилл Чуйко. По его расчетам, в этом случае бизнесмен может скупать на рынке около 3% акций ежегодно. Его желание экономить на налогах понятно, но вряд ли понравится государству, добавляет аналитик.