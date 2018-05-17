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Восстановить рухнувший от подтопления дом советует вице-мэр Бердска

Комиссия из мэрии побывала в частном доме, в котором обвалилась стена.(ВИДЕО)

17.05.2018 Автор: Слава Душин Фото: Славы Душина Нет комментариев

Восстановить рухнувший от подтопления дом советует вице мэр Бердска

Вице-мэр Петр Ким (на фото — справа) беседует с жильцами рухнувшего дома

Вчера, 16 мая, комиссия от администрации Бердска во главе с вице-мэром по строительству Петром Кимом, осмотрела рухнувший дом на улице Октябрьской.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал о том, что 26 апреля несущая стена одного из частных домов на ул. Октябрьской рухнула из-за постоянного подтопления.

Андрей Крюков, владелец рухнувшего дома, очень интересовался у Петра Кима, как жить дальше:

— У нас эта история с 2012 года идёт. К нам Потапов (экс-мэр Бердска — прим. ред.) приезжал, потом Михайлов (бывший и. о. мэра Бердска — прим. ред.) приезжал, затем Шестернин (нынешний мэр Бердска — прим. ред.) приезжал. Об этом говорили всегда. Здесь нет талой воды, здесь подземная река. Здесь не решишь проблему откачиванием воды. Как можно осушить подземную реку? Хоть пять колодцев ставь…

Пётр Ким напомнил, что работы по отводу грунтовых вод уже идут:
— Для того, чтобы начать эти работы, было проектирование, институт это всё разрабатывал. Были исследования, бурили грунт, смотрели геологию. Приняли проектное решение, которое прошло проверки и защищено экспертизами. Сейчас эти работы уже начались. Администрация выполняет работы по водопонижению…

— Но сейчас они только начали, а дом-то уже рухнул. Мне-то сейчас что делать? — перебил Андрей.

— Если вы меня спрашиваете, то я, как хозяин, восстанавливал бы свой дом, — ответил чиновник.

Тем не менее, Крюков собирается добиваться признания дома непригодным для проживания, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Автор видео Слава Душин

О результатах работа комиссии «Курьер. Среда. Бердск» сообщит позднее.


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