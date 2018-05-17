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Не вышел с больничного спустя 1,5 месяца после восстановления в должности директор элеватора в Бердске

Долги по заработной плате перед работниками бердского элеватора, который бастовали зимой, погашены, деньги выдают без задержек.

17.05.2018 Автор: Денис Стреж Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Не вышел с больничного спустя 1,5 месяца после восстановления в должности директор элеватора в Бердске

Элеватор рассчитался со своими работниками

Исполняющий обязанности директора бердского элеватора Александр Налимов продолжает руководить предприятием. Он сообщил «Курьер. Среда. Бердск» 16 мая о том, что с долгами по заработной плате перед работниками они рассчитались полностью, остальные долги предприятия, в частности партнерам, тоже уменьшаются.

— Долгов по зарплате работникам нет. В марте, точнее в середине марта, мы выровнялись, и сейчас можно сказать идем нога в ногу. Долги перед партнерами тоже гасятся, все конечно погасить сразу невозможно, но мы идем в правильном направлении и постепенно все погасим, — прокомментировал Налимов.

Директор бердского элеватора Василий Гриньков после «итальянской забастовки» сотрудников предприятия и подачи ими заявления в прокуратуру, был уволен. 27 февраля суд восстановил его в должности, и после больничного, 5 марта, он должен был приступить к своим обязанностям, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Но этого не произошло, и Александр Налимов продолжает руководить предприятием.

Он отметил, что не знает о планах Василия Яковлевича:
— Он до сих пор находится на больничном, и о его планах мне ничего не известно.

Работники предприятия подтвердили «Курьер. Среда. Бердск» информацию о том, что долгов по зарплате перед ними больше нет. Работник, пожелавший не называть своего имени, высоко оценил работу и. о. директора Александра Налимова.

— Нет, долгов по зарплате нет, и не только у меня, всем выплатили. Отлично оценю его (Налимова) работу. Если он в такой короткий срок решил все эти вопросы (по долгам перед сотрудниками), то, конечно, хорошо работает. Пусть он и остаётся, — подчеркнул работник элеватора.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», сотрудники бердского элеватора в ноябре прошлого года из-за невыплаты заработанных денег объявили «итальянскую забастовку» — выходили на работу, но ничего не делали. Написали коллективное заявление в прокуратуру. В надзорный орган 6 февраля пришли справки о том, что долг перед рабочими в размере 2 млн рублей погашен.

На «Русскую торговую компанию» которой принадлежит бердский элеватор, прокурор завел административное дело. Но и после этого, как сообщали элеваторщики «Курьер. Среда. Бердск» зарплату по-прежнему задерживали.


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